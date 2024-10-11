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كوريا الجنوبية تخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.25%

10/11/2024 4:20:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.25%.

وتمثل الخطوة أول عملية خفض منذ شهر أغسطس عام 2021 عندما بدأ اقتصاد الدولة في الخروج من الركود الناجم من جائحة فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة نمو الاقتصاد البريطاني وفق التوقعات خلال أغسطس ترامب يتعهد بإعفاء الفائدة على قروض السيارات من الضرائب بافت يُقلص حصته في بنك أوف أمريكا إلى أقل من 10%

وأوضح البنك – في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية“يونهاب” – بينما يظهر التضخم اتجاهًا واضحًا نحو الاستقرار فإن نمو ديون الأسر بدأ يتباطأ، كما انحسرت المخاطر في سوق الصرف الأجنبي إلى حد ما.

وأضاف أن الصادرات استمرت في الارتفاع بينما كان التعافي في الطلب المحلي بطئًا، فيما لافت إلى زيادة حالة عدم اليقين المحيطة بتوقعات النمو بالمقارنة بشهر أغسطس الماضي؛ نظرًا لتأخير تعافي الطلب المحلي.

وأشار البنك إلي أنه سيجري تقييم دقيق للتوازنات بين متغيرات السياسة، مثل التضخم والنمو والاستقرار المالي ويحدد بعناية وتيرة إجراء المزيد من عمليات الخفض في معدل الفائدة الأساسي.

وكان معدل التضخم في كوريا الجنوبية قد وصل إلى أقل مستوياته خلال شهر سبتمبر الماضي منذ أكثر من ثلاث سنوات، ليسجل نسبة 1.6%، ويتوقع الخبراء مواصلة البنك المركزي الكوري الجنوبي في خفض معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة.

المصدر:

MENAFN11102024000202011048ID1108769382

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