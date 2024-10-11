كوريا الجنوبية تخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.25%

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي
الكوري الجنوبي اليوم خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.25%.
وتمثل الخطوة أول عملية خفض منذ شهر أغسطس عام 2021 عندما بدأ اقتصاد الدولة في الخروج من الركود الناجم من جائحة فيروس كورونا.
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وأوضح البنك – في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية“يونهاب” – بينما يظهر التضخم اتجاهًا واضحًا نحو الاستقرار فإن نمو ديون الأسر بدأ يتباطأ، كما انحسرت المخاطر في سوق الصرف الأجنبي إلى حد ما.
وأضاف أن الصادرات استمرت في الارتفاع بينما كان التعافي في الطلب المحلي بطئًا، فيما لافت إلى زيادة حالة عدم اليقين المحيطة بتوقعات النمو بالمقارنة بشهر أغسطس الماضي؛ نظرًا لتأخير تعافي الطلب المحلي.
وأشار البنك إلي أنه سيجري تقييم دقيق للتوازنات بين متغيرات السياسة، مثل التضخم والنمو والاستقرار المالي ويحدد بعناية وتيرة إجراء المزيد من عمليات الخفض في معدل الفائدة الأساسي.
وكان معدل التضخم في كوريا الجنوبية قد وصل إلى أقل مستوياته خلال شهر سبتمبر الماضي منذ أكثر من ثلاث سنوات، ليسجل نسبة 1.6%، ويتوقع الخبراء مواصلة البنك المركزي الكوري الجنوبي في خفض معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة.
المصدر:
MENAFN11102024000202011048ID1108769382
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