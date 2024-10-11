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الاحتلال يقتحم قريتي يتما وبيت دجن ويسرق مبلغا ماليا

10/11/2024 4:15:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، قريتي يتما جنوب نابلس، وبيت دجن شرقا، وسرقت مبالغ مالية.

وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين بعدة آليات عسكرية، وداهمت عددا من منازل المواطنين فيها، وفتشتها، وعاثت بها خرابا.

وأضافت أن قوات الاحتلال سرقت مبالغ مالية تفوق 25 ألف شيقل من منزلين في بيت دجن، كما استولت على هاتف نقال، وبطاقة هوية لإحدى السيدات.

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