الاحتلال يقتحم قريتي يتما وبيت دجن ويسرق مبلغا ماليا

(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، قريتي يتما جنوب نابلس، وبيت دجن شرقا، وسرقت مبالغ مالية.
وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين بعدة آليات عسكرية، وداهمت عددا من منازل المواطنين فيها، وفتشتها، وعاثت بها خرابا.
وأضافت أن قوات الاحتلال سرقت مبالغ مالية تفوق 25 ألف شيقل من منزلين في بيت دجن، كما استولت على هاتف نقال، وبطاقة هوية لإحدى السيدات.
MENAFN11102024000205011050ID1108769351
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.