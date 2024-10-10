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مدرب المنتخب الوطني جمال السلامي: أنا اتحمل مسؤولية الخسارة أمام كوريا الجنوبية

10/10/2024 3:12:48 PM
(MENAFN- Amman Net) اعتذر مدرب المنتخب الوطني جمال السلامي، عن خسارة النشامى امام كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم.

وقال السلامي إن ظروف المباراة لم تسعف النشامى، مؤكدًا تحمله لمسؤولية النتيجة والخسارة.

ويوقن السلامي بتحقيق نتائج أفضل خلال المباريات المقبلة، مبررًا بأنّ المنتخب الوطني افتقد للقوة بشكل واضح مع غياب موسى التعمري ويزن النعيمات، ووارد في كرة القدم أن يرتكب الفريق أخطاء.

وأشار إلى أنّ المنتخب لم يحصل على فترة جيدة من الإعداد فقد وصل اللاعبون يوم الإثنين إلى المعسكر، وهذه فترة اعداد قليلة.

وكشف عن إصابة عدد من اللاعبي بالانفلونزا، كمهند سمرين وهذا سبب عدم إشراكه اليوم، مبررًا مشاركة إحسان حداد رغم عدم خوضه أي مباراة مع ناديه الحسين إربد، إلى انه لا بديل له، وهو صاحب خبرة ويحمل شارة القيادة ووجوده ضروري.

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