مدرب المنتخب الوطني جمال السلامي: أنا اتحمل مسؤولية الخسارة أمام كوريا الجنوبية

(MENAFN
- Amman Net) اعتذر مدرب المنتخب الوطني جمال السلامي، عن خسارة النشامى امام كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم.
وقال السلامي إن ظروف المباراة لم تسعف النشامى، مؤكدًا تحمله لمسؤولية النتيجة والخسارة.
ويوقن السلامي بتحقيق نتائج أفضل خلال المباريات المقبلة، مبررًا بأنّ المنتخب الوطني افتقد للقوة بشكل واضح مع غياب موسى التعمري ويزن النعيمات، ووارد في كرة القدم أن يرتكب الفريق أخطاء.
وأشار إلى أنّ المنتخب لم يحصل على فترة جيدة من الإعداد فقد وصل اللاعبون يوم الإثنين إلى المعسكر، وهذه فترة اعداد قليلة.
وكشف عن إصابة عدد من اللاعبي بالانفلونزا، كمهند سمرين وهذا سبب عدم إشراكه اليوم، مبررًا مشاركة إحسان حداد رغم عدم خوضه أي مباراة مع ناديه الحسين إربد، إلى انه لا بديل له، وهو صاحب خبرة ويحمل شارة القيادة ووجوده ضروري.
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