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أستراليا: الصين تعتزم رفع القيود عن استيراد المأكولات البحرية الأسترالية

10/10/2024 2:34:04 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال رئيس وزراء أستراليا أنطوني ألبانيزي اليوم الخميس، إن الصين تعتزم رفع القيود المفروضة على استيراد المأكولات البحرية الأسترالية بحلول نهاية العام الجاري.

وقال ألبانيزي إنه حصل على وعد من رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ برفع الحظر الصيني على استيراد الكركند الأسترالي بحلول نهاية العام الجاري واتفق معه على جدول زمني لعودة المنتج إلى الأسواق، وذلك خلال لقائهما على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في لاوس.

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وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أن الحظر يعد من بقايا القيود التي فرضتها الصين على أستراليا عندما وصلت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوياتها في عامي 2020 و2021. وبلغت قيمة صادرات الكركند الصخري الأسترالي إلى الصين قبل الحظر 700 مليون دولار أمريكي سنويا.

يشار إلى أن الصين قد ألغت بالفعل التعريفات الجمركية والقيود على استيراد مجموعة من المنتجات الأسترالية الأخرى ومنها النبيذ والفحم والشعير.

المصدر:

MENAFN10102024000202011048ID1108767653

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