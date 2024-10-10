أستراليا: الصين تعتزم رفع القيود عن استيراد المأكولات البحرية الأسترالية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال رئيس وزراء أستراليا أنطوني ألبانيزي اليوم الخميس، إن الصين تعتزم رفع القيود المفروضة على استيراد المأكولات البحرية الأسترالية بحلول نهاية العام الجاري.
وقال ألبانيزي إنه حصل على وعد من رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ برفع الحظر الصيني على استيراد الكركند الأسترالي بحلول نهاية العام الجاري واتفق معه على جدول زمني لعودة المنتج إلى الأسواق، وذلك خلال لقائهما على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في لاوس.
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وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أن الحظر يعد من بقايا القيود التي فرضتها الصين على أستراليا عندما وصلت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوياتها في عامي 2020 و2021. وبلغت قيمة صادرات الكركند الصخري الأسترالي إلى الصين قبل الحظر 700 مليون دولار أمريكي سنويا.
يشار إلى أن الصين قد ألغت بالفعل التعريفات الجمركية والقيود على استيراد مجموعة من المنتجات الأسترالية الأخرى ومنها النبيذ والفحم والشعير.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108767653
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