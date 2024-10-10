مجلس الذهب: المعدن الأصفر ثالث أكثر الاستثمارات شيوعًا في ألمانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News) كلّف مجلس الذهب العالمي شركة“تولونا – Toluna” في الربع الثاني، بإجراء استطلاع عبر الإنترنت لمدة 10 دقائق لأكثر من 3000 مستثمر ألماني، والذي أظهر شغفهم بالاستثمار في الأصل لحماية ثرواتهم.
وبحسب نتائج المسح المنشورة الخميس، فإن 37% من المستثمرين الألمان استثمروا في الذهب أو احتفظوا به في مرحلة ما، ومع ملكية حالية بنسبة 28%، فهو ثالث أكثر الاستثمارات شيوعًا بعد حسابات التوفير (61%) والأسهم (46%).
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ومع انخفاض التوقعات بشأن أكبر اقتصادات أوروبا، قال 13% من بين 1114 مشاركًا استثمروا في الذهب، إنهم باعوا جزءًا أو كل استثماراتهم في الذهب منذ بداية عام 2023.
وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو السعي لجني الأرباح، لكن ما يقرب من ربع المشاركين قالوا إنهم باعوا الذهب لتوفير السيولة اللازمة لعقد صفقات شراء ضخمة، فيما باعه خمسهم للحصول على نقود احتياطية.
والجدير بالذكر أن 18% من الذين باعوا الذهب منذ بداية عام 2023 فعلوا ذلك لأنهم كانوا بحاجة إلى النقود لتعزيز دخلهم، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، والمهم أن 65% من الذين باعوا منذ ذلك التاريخ احتفظوا بالقليل من الاستثمار في الأصل.
يأتي هذا مع التحول التي شهدته السوق في ألمانيا على مدار العامين الماضيين، فقبل ذلك كانت ثاني أكبر سوق للاستثمار في الذهب بالتجزئة، حيث ولدت 185 طنًا من الطلب الصافي على السبائك والعملات المعدنية في عام 2022.
وانخفض هذا إلى 47 طنًا فقط في عام 2023، وخلال النصف الأول من هذا العام اشترى المستثمرون الألمان 5 أطنان فقط من الذهب.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108767649
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