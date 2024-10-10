مجلس الذهب: المعدن الأصفر ثالث أكثر الاستثمارات شيوعًا في ألمانيا

MENAFN - Al-Borsa News) كلّف مجلس الذهب العالمي شركة“تولونا – Toluna” في الربع الثاني، بإجراء استطلاع عبر الإنترنت لمدة 10 دقائق لأكثر من 3000 مستثمر ألماني، والذي أظهر شغفهم بالاستثمار في الأصل لحماية ثرواتهم.

وبحسب نتائج المسح المنشورة الخميس، فإن 37% من المستثمرين الألمان استثمروا في الذهب أو احتفظوا به في مرحلة ما، ومع ملكية حالية بنسبة 28%، فهو ثالث أكثر الاستثمارات شيوعًا بعد حسابات التوفير (61%) والأسهم (46%).

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ومع انخفاض التوقعات بشأن أكبر اقتصادات أوروبا، قال 13% من بين 1114 مشاركًا استثمروا في الذهب، إنهم باعوا جزءًا أو كل استثماراتهم في الذهب منذ بداية عام 2023.

وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو السعي لجني الأرباح، لكن ما يقرب من ربع المشاركين قالوا إنهم باعوا الذهب لتوفير السيولة اللازمة لعقد صفقات شراء ضخمة، فيما باعه خمسهم للحصول على نقود احتياطية.

والجدير بالذكر أن 18% من الذين باعوا الذهب منذ بداية عام 2023 فعلوا ذلك لأنهم كانوا بحاجة إلى النقود لتعزيز دخلهم، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، والمهم أن 65% من الذين باعوا منذ ذلك التاريخ احتفظوا بالقليل من الاستثمار في الأصل.

يأتي هذا مع التحول التي شهدته السوق في ألمانيا على مدار العامين الماضيين، فقبل ذلك كانت ثاني أكبر سوق للاستثمار في الذهب بالتجزئة، حيث ولدت 185 طنًا من الطلب الصافي على السبائك والعملات المعدنية في عام 2022.

وانخفض هذا إلى 47 طنًا فقط في عام 2023، وخلال النصف الأول من هذا العام اشترى المستثمرون الألمان 5 أطنان فقط من الذهب.

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