وزير الزراعة: تقديم كافة التيسيرات لمشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، وتقديم كافة التيسيرات لمشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية، ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتوفير فرص العمل، وزيادة القومي.

جاء ذلك في كلمة لوزير الزراعة خلال مشاركته في منتدى رجال الأعمال المصريين والرومانيين، والمنعقد بالعاصمة الرومانية بوخارست، بحضور الدكتورة رانيا المشاط التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية – الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الرابعة.

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وأشار فاروق إلى أهمية دور منتدى رجال الأعمال المصريين الرومانيين برومانيا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ورومانيا، حيث يعتبر تجمعا لأهم رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين لتبادل الخبرات، لبحث فرص الاستثمار المشترك وتطوير العلاقات التجارية.

وشدد الوزير على أهمية هذا المنتدى في تعزيز العلاقات بين مصر ورومانيا على المستوى الاقتصادي، ما يعود بالنفع على البلدين، باعتباره منصة مثالية لرجال الأعمال لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال تسهيل الإجراءات التجارية وبناء الشراكات.

وقال:” إن المجالات التي يركز عليها المنتدى يجب أن تشمل تطوير المشاريع الزراعية المشتركة وتبادل الخبرات في مجال الزراعة، وزيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين للحاصلات والمنتجات الزراعية والغذائية، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل في هذا الشأن، إضافة إلى تبادل الخبرات والتكنولوجيا”.

وأضاف أن المنتدى يوفر أيضا فرصا لرجال الأعمال المصريين للاستثمار في رومانيا والوصول إلى أسواق جديدة في أوروبا، كما يمثل لرجال الأعمال الرومانيين فرصة للاستثمار في مصر والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح وزير الزراعة أن مصر ورومانيا تتمتعان بتاريخ طويل في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ومثلما تعتبر الزراعة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في رومانيا وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، كذلك القيادة السياسية في مصر أولت القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة الماضية اهتماما غير مسبوق، وتم تنفيذ مشروعات قومية كبرى عملاقة في مجال الزراعة، لتحقيق الأمن الغذائي.

ولفت فاروق إلى أن التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الزراعي يمكن أن يشمل الاستفادة من التكنولوجيا الزراعية الحديثة المتوفرة لدى كل منهما، وتنفيذ المشروعات البحثية التي تسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية في كلا البلدين، الأمر الذي يحقق الأمن الغذائي لكلا الشعبين، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة من خلال مشروعات الاستثمار الزراعي المشتركة.

يشار إلى أن وزير الزراعة يشارك في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية – الرومانية، والتي تعقد في العاصمة بوخارست برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما كان قد وقع على الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم بين مصر ورومانيا للتعاون في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة.

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