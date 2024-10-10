وزير الزراعة: تقديم كافة التيسيرات لمشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد وزير
الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، وتقديم كافة التيسيرات لمشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية، ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتوفير فرص العمل، وزيادة الدخل
القومي.
جاء ذلك في كلمة لوزير الزراعة خلال مشاركته في منتدى رجال الأعمال المصريين والرومانيين، والمنعقد بالعاصمة الرومانية بوخارست، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية – الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الرابعة.
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وأشار فاروق إلى أهمية دور منتدى رجال الأعمال المصريين الرومانيين برومانيا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ورومانيا، حيث يعتبر تجمعا لأهم رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين لتبادل الخبرات، لبحث فرص الاستثمار المشترك وتطوير العلاقات التجارية.
وشدد الوزير على أهمية هذا المنتدى في تعزيز العلاقات بين مصر ورومانيا على المستوى الاقتصادي، ما يعود بالنفع على البلدين، باعتباره منصة مثالية لرجال الأعمال لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال تسهيل الإجراءات التجارية وبناء الشراكات.
وقال:” إن المجالات التي يركز عليها المنتدى يجب أن تشمل تطوير المشاريع الزراعية المشتركة وتبادل الخبرات في مجال الزراعة، وزيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين للحاصلات والمنتجات الزراعية والغذائية، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل في هذا الشأن، إضافة إلى تبادل الخبرات والتكنولوجيا”.
وأضاف أن المنتدى يوفر أيضا فرصا لرجال الأعمال المصريين للاستثمار في رومانيا والوصول إلى أسواق جديدة في أوروبا، كما يمثل لرجال الأعمال الرومانيين فرصة للاستثمار في مصر والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح وزير الزراعة أن مصر ورومانيا تتمتعان بتاريخ طويل في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ومثلما تعتبر الزراعة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في رومانيا وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، كذلك القيادة السياسية في مصر أولت القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة الماضية اهتماما غير مسبوق، وتم تنفيذ مشروعات قومية كبرى عملاقة في مجال الزراعة، لتحقيق الأمن الغذائي.
ولفت فاروق إلى أن التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الزراعي يمكن أن يشمل الاستفادة من التكنولوجيا الزراعية الحديثة المتوفرة لدى كل منهما، وتنفيذ المشروعات البحثية التي تسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية في كلا البلدين، الأمر الذي يحقق الأمن الغذائي لكلا الشعبين، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة من خلال مشروعات الاستثمار الزراعي المشتركة.
يشار إلى أن وزير الزراعة يشارك في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية – الرومانية، والتي تعقد في العاصمة بوخارست برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما كان قد وقع على الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم بين مصر ورومانيا للتعاون في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108767610
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