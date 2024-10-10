الاقتصاد البحريني يحقق نمواً بنسبة 1.3%

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً لبيانات هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية البحرينية، التي نشرتها وكالة أنباء البحرين، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين نمواً بنسبة 1.3% في الربع الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023. أما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي فحقق نمواً بنسبة 2.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ويشير تقرير هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية إلى أن النمو كان بشكل رئيسي نتيجة للقطاع غير النفطي الذي حقق تقدماً بنسبة 2.8% بأسعار ثابتة، ليصل إلى ناتج محلي إجمالي حقيقي بقيمة 3.7 مليار دينار بحريني أي ما يساوي 9.8 مليار دولاراً تقريباً وفقاً لسعر الصرف الحالي. أما بالنسبة للأسعار الجارية، فقد بلغ الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي 4.377 مليار دينار بحريني أي ما يساوي 11.5 مليار دولار أمريكي.

كما يظهر التقرير بأن قطاع الصناعات التحويلية قد احتل المرتبة الأولى من ناحية المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للبحرين، حيث كان مسؤولاً عن 18.9% من إجمالي الناتج، تبعه القطاع المالي والتأمينات بنسبة 16.4%. كما كان للنشاطات المهنية والعلمية والتقنية أداء في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، إلى جانب قطاعات النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات.

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©Jakub Porzycki/NurPhoto/AFP

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