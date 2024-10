الاقتصاد البحريني يحقق نمواً بنسبة 1.3%

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً لبيانات هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية البحرينية، التي نشرتها وكالة أنباء البحرين، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين نمواً بنسبة 1.3% في الربع الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023. أما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي فحقق نمواً بنسبة 2.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ويشير تقرير هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية إلى أن النمو كان بشكل رئيسي نتيجة للقطاع غير النفطي الذي حقق تقدماً بنسبة 2.8% بأسعار ثابتة، ليصل إلى ناتج محلي إجمالي حقيقي بقيمة 3.7 مليار دينار بحريني أي ما يساوي 9.8 مليار دولاراً تقريباً وفقاً لسعر الصرف الحالي. أما بالنسبة للأسعار الجارية، فقد بلغ الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي 4.377 مليار دينار بحريني أي ما يساوي 11.5 مليار دولار أمريكي.

كما يظهر التقرير بأن قطاع الصناعات التحويلية قد احتل المرتبة الأولى من ناحية المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للبحرين، حيث كان مسؤولاً عن 18.9% من إجمالي الناتج، تبعه القطاع المالي والتأمينات بنسبة 16.4%. كما كان للنشاطات المهنية والعلمية والتقنية أداء في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، إلى جانب قطاعات النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات.

©Jakub Porzycki/NurPhoto/AFP

