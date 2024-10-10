وزير الصناعة يزور مدينة بيت لحم الصناعية ويلتقي فعاليات القطاع الخاص والمجتمع المحلي

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم/ PNN/ ضمن فعاليات هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة قام وزير الصناعة/ رئيس مجلس ادارة الهيئةعرفات عصفور بزيارة مدينة بيت لحم الصناعية.

و افتتحت زيارة الوزير عصفور بلقاء فعاليات المدينة الصناعية وممثلي المجتمع المحلي، ونقل لهم تحيات دولة رئيس الوزراء التي أكد فيها على ضرورة استمرار العمل في تطوير البنى التحتية للصناعة الفلسطينية خصوصاً في ظل ما يتعرض له شعبنا من حرب شرسة تستهدف البشر والشجر والحجر.



وأكد الوزير عصفور على ان مدينة بيت لحم الصناعية تعتبر من اهم المشاريع التي تولي الحكومة الاهتمام بها، ضمن المشاريع الصناعية، حيث جاء إعادة تشكيل وزارة الصناعة وهيئة المدن الصناعية تحقيقاً لرؤية الرئيس محمود عباس في دعم الصناعة الفلسطينية وجزءا اساسياً من مكونات الحكومة التاسعة عشر، استجابةً لتطلعات القطاع الخاص الفلسطيني لا سيما القطاع الصناعي لما له من أهمية كبرى في تنمية الصناعة الوطنية.



و وجه شكره للحكومة الفرنسية على دعمها لهذا المشروع الرائد في فلسطين، وأثنى على المستثمرين الذي يواصلون العمل في ظروف صعبة واستثنائية، وكذلك للمطور الذي يعمل ضمن وتيرة متوازنة تراعي خطورة الوضع الرهن،



كما ورحب بدور المجتمع المحلي الذي يشكل الحاضنة الاجتماعية للمشروع والمزود الأساسي للايدي العاملة، وشكر طاقم الهيئة على إنجازاته بالشراكة الفاعلة مع كافة شركاء المشروع.



هذا ويقع مشروع مدينة بيت لحم الصناعية على مساحة 195 الف متر مربع، موزعة على 40 عقد ايجار صناعي ، ويعمل منها 20 مصنع، فيما يستعد للتشغيل 4 حتى نهاية العام، وهنالك 16 مصنع قيد الانشاء والاستعداد للتشغيل قبل منتصف العام المقبل. وسيكتمل تشغيل المدينة الصناعية حتى نهاية 2025.

وقام

الوزير بجولة شملت اربع مصانع من المشاريع المنتجة والمشاريع التي سوف تبدأ العمل واطلع على سير العمل في انحاء المشروع والتقى أصحاب المصانع واستمع لهم وللتحديات التي تواجههم واكد لهم جميعاً ان منطقة بيت لحم الصناعية تعتبر حلم الجيل الجديد، والخطوة المتقدمة للنمو الاقتصادي، والتوجه نحو التصدير في فلسطين، وخلق فرص العمل في المنطقة،



وأضاف، لذلك، علينا أن نكتسب الزخم معًا في المشروع الحالي

لمدينة بيت لحم

الصناعية من أجل التفكير بسلاسة للتوسع في مناطق اخرى من المحافظة وبناء مشاريع صناعية جديدة.

