جنرال إسرائيلي بارز: أخطر تداعيات“طوفان الأقصى” فقدان الثقة بالجيش

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN -في قراءة استخلاصات لـ“طوفان الأقصى”، والحرب المتوحشة على غزة، في ذكراها السنوية، يرى القائد السابق لغرفة العمليات في جيش الاحتلال الجنرال في الاحتياط يسرائيل زيف أن إسرائيل لم، ولن، تحقق أهدافها، رغم مكاسبها، نتيجة فقدان إستراتيجية، وتورطت بحرب لا تنتهي.

ويقول زيف، في مقال نشره موقع القناة 12 العبرية، إن إسرائيل أنهت عاماً من حرب متعددة الجبهات، ومركّبة وصعبة، بدأت بكارثة، وجرى بعدها نهوض من جديد، وتصاعدت قوتها، وحققت سلسلة من الإنجازات العسكرية الاستثنائية.

زيف: إسرائيل في أسوأ وضع تشهده منذ تأسيسها، لقد باتت معزولة، وتعيش خطر فرض عقوبات دولية،.. آن الأوان لتحويل الجهد العسكري لإنجاز دبلوماسي

وفي المقابل، يقول إنه لم يتم، حتى الآن، تحقيق أيّ هدف من أهداف الحرب، فسلطة“حماس” لا تزال قائمة في غزة، وقوتها العسكرية التي جرى تفكيكها بدأت بالنهوض من جديد، ولم تتم إعادة المخطوفين. ورغم النجاحات في لبنان، فإن عودة النازحين لا تبدو قريبة.

أمّا على الصعيد الدبلوماسي، فيؤكد أن إسرائيل بدأت الحرب بشكل ممتاز، وهي الآن في أسوأ وضع تشهده منذ تأسيسها، لقد باتت معزولة، وتعيش خطر فرض عقوبات دولية، معتبراً أنه آن الأوان لنقل الجهد العسكري وتحويله إلى إنجاز دبلوماسي، فنحن لم نحقق أياً منها حتى الآن.

وفي قراءة السابع من أكتوبر، يقول زيف:“كان يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر اليوم الأسوأ في تاريخنا، إذ لم تفشل أجهزة الأمن برمتها في الدفاع فقط، بل انهارت رواية الأمان الشخصي والثقة الجماهيرية بالجيش الذي لم يكن موجوداً هناك في أثناء المأساة.

ففي يوم واحد فقط، تبخّرت رواية القوة الإقليمية والدولية لإسرائيل. وحده التحليل الواسع من خلال لجنة تحقيق مستقلة يمكن أن يشرح الحقيقة، وكيف جرى لنا هذا في يوم واحد، بشكل يمكّننا من قبول تفسير هذا الحدث الكارثي والمذلّ في تاريخنا”.

من الواضح، بالنسبة لزيف، أن ما حدث كان نتيجة تقاطُع عدة عوامل: عدم الفهم العميق، ومسارات التقليص العسكرية، وخفض الجاهزية والاستعداد للدفاع لدى الجيش على حدود غزة، حيث كان التركيز على الضفة الغربية، مستوى سياسي معزول عن الواقع الأمني منذ الانتخابات، استعلاء وانغلاق في كافة مستويات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى عدو رأى في الانقسامات الداخلية في إسرائيل فرصة له.

وفي الوقت نفسه، يشير الجنرال الإسرائيلي لمحاولات بن غفير لإشعال المسجد الأقصى، ورغبة نتنياهو في المضيّ في صفقة مع السعودية من دون الفلسطينيين، أمور كلّها شكّلت عاملاً مسرّعاً بحد ذاته لـ“طوفان الأقصى”.

والأهم من هذا كلّه وجود خط مشترك واحد يربط ما بين تشرين الأول/أكتوبر 1973 واليوم، وهو الحمض النووي الاستعلائي الواثق بنفسه، والذي يقول“إن هذا لن يحدث لنا”.

ويرى زيف أن السؤال الأكثر أهميةً في سياق الحديث عن يوم“السبت الأسود”، وبعد أن انهار الدفاع، وتفكّكت منظومة السيطرة والقيادة كلياً، هو: أين كانت البنى القديمة والجيدة لدى الجيش، أين كانت سرعة الرد، وأين اختفى الدخول في الاشتباك، والمبادرة؟ لماذا لم يكن هناك أيّ شجاعة؟ العمود الفقري للمنظومات الهجومية التي استند إليها الجيش أعواماً طويلة اختفت في اليوم نفسه. ورفضت القيادة التكتيكية أن تصدق ما تراه، ولم يستطع الجيش أن يستوعب أن هذه هي الحرب، وعليه أن يسعى للاشتباك بكل قوته، وأن يقوم بكل ما هو ممكن لمنع ذبح المواطنين أمام عينيه. لقد تجمّد، في أغلبيته، في مواقعه، ولم يتصرف كما يجب، ولم يساعد الأشخاص الذين ذُبحوا. الحديث يدور حول فشل عظيم، حتى لو كان هناك شجاعة وبطولة في حالات كثيرة. التحقيق الذي أشار إلى أن جنود الاحتياط لم يصلوا إلى الجبهة لأنهم لم يجدوا مَن يفتح لهم مخازن السلاح، أو انتظروا وصول الأوامر، مستفز جداً”.

ويتفق زيف مع من يرى أن“طوفان الأقصى” أحدث صدعاً في وعي الإسرائيليين، وبثقتهم بأغلى ما يملكون:“أكثر من الكارثة الكبيرة، فإن الضرر الأكبر هو أزمة الثقة الكبيرة والفجوة. لقد فقد المواطنون الثقة بقدرة الجيش على حمايتهم ومساعدتهم في وقت الحاجة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأهم هو أن الجيش نهض سريعاً من الضربة التي تلقاها، وخلال أيام قليلة، استطاع“تطهير” الميدان من 1500“مقاوم” اخترقوا الجدار، وخلال 3 أسابيع، بدأ هجوماً أخضعَ“حماس” في نهاية المطاف”.

وطبقاً لزيف، فإن هذه الحرب مركّبة جداً، ويخوضها الجيش منذ أكثر من عام في ثلاث جبهات مركزية: غزة، ولبنان، والضفة الغربية. هذا بالإضافة إلى وجود جبهات ثانوية: سوريا، إيران، اليمن، والعراق. حتى الآن، تم تسجيل بعض الإنجازات المهمة جداً.“حماس” فُكّكت عسكرياً، و”حزب الله”، الذي كان حتى قبل شهر يشكّل رعباً في المنطقة، تم ضربه، وأصيب إصابة صعبة جداً، حتى باتت قيادته“فوضوية وضعيفة”. إيران تلقّت ضربات صعبة، وتبدو أضعف من أيّ وقت مضى”.

زيف: لم تفشل أجهزة الأمن برمتها في الدفاع فقط، بل انهارت رواية الأمان الشخصي والثقة الجماهيرية بالجيش الذي لم يكن موجوداً هناك في أثناء المأساة

من هنا يستنتج الجنرال الإسرائيلي أن عقيدة الأذرع التابعة لإيران قد فُكّكت، وباتت أكثر ضعفاً. محاولاً تقزيم قوة الضربة الصاروخية الإيرانية يمضي في استنتاجه:“صحيح أنها تستطيع إطلاق كمية كبيرة من الصواريخ، لكنها في حالة“مخجلة” بسبب الفجوة التكنولوجية ما بينها وبين إسرائيل. هذه المرة الثانية التي تفشل فيها هجماتها على إسرائيل، ولا تؤدي إلى أيّ نتائج”.

حرب بلا هدف وإستراتيجية

ويرى أنه رغم جميع الإنجازات، فإن الجيش وصل إلى حدود القوة الخاصة به، بعد عام من الاستنزاف، ومن دون المخزون الاحتياطي المطلوب: البقاء في غزة، والقيام بعمليات اقتحام لمنع تجدُّد قوة“حماس” لا يخفي“حماس” فعلياً،

ومع الوقت، ستنجح في إعادة بناء نفسها، ما دام لم يتم بناء بديل، ولا يزال الميدان تحت سيطرتها. أمّا في لبنان، فحتى لو تفكّك“حزب الله” إلى تنظيمات أصغر، فإنه من دون جيش لبناني كبير وقوي، سيغرق الجيش الإسرائيلي في منطقة لا يملك القدرات اللازمة للسيطرة عليها، وخصوصاً أنه يستعمل كل موارده.

الضفة مشتعلة، ونحتاج إلى كثير من القوة للسيطرة عليها. هذا بالإضافة إلى وجود أربع جبهات بعيدة يجب العمل فيها عسكرياً.

ويتابع في تحذيراته:“الآن، باتت الحرب من دون هدف، ومن دون إستراتيجيا، ومن دون نهاية في الأفق، باستثناء استنزاف الجيش والدولة إلى أقصى حد. هذا هو وقت نقل ثقل الحرب من حرب عسكرية إلى معركة دبلوماسية”.

وحسب زيف، هذه الأزمة تخلق أيضاً فرصاً، وتسمح بالدفع بترتيبات إقليمية جديدة بقيادة الولايات المتحدة:“هذه الإمكانية حقيقية لإعادة البناء من جديد، بعد حالة التفكك التي شهدتها الدول سابقاً لمصلحة التنظيمات“الإرهابية” خلال الأعوام العشر الماضية.

في لبنان، هناك للمرة الأولى، فرصة لإعادة بناء الجيش اللبناني، وأن يتحمّل المسؤولية الداخلية، وتتعالى الأصوات المطالِبة بتشكيل حكومة قوية ودفع“حزب الله” خارج الحياة السياسية في لبنان، وإمكان نشر قوات الجيش في الجنوب اللبناني، ومنع“حزب الله” من الوصول إلى الحدود مع إسرائيل.

وفي سوريا أيضاً، يمكن تفكيك و”تنظيف” تأثير إيران و”حزب الله”، ويبدو أن الأسد يبحث في ذلك”.

وفي المقابل، يرى بضرورة الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، والتوصل إلى صفقة لإعادة المخطوفين، وتشكيل حكومة في غزة لا ترتبط بحركة“حماس”، وتكون مرافقة للجنة دولية تكون مهمتها: إعادة إعمار غزة بمساعدة الدول العربية المعتدلة، وتساعد في الحفاظ عليها منزوعة السلاح، وتمنع عودة“حماس”. زاعماً أن التخوف الكبير والشعور بالخوف في إيران يسمحان بالدفع قدماً باتفاق جديد تلتزم فيه طهران إعادة الخطة النووية إلى الوراء، مع مراقبة أكبر. فضلاً عن وقف كلّي لإرساليات السلاح إلى التنظيمات“الإرهابية” والدول الخارجية”.

ويقول أيضاً إنه يمكن لخطة إستراتيجية كهذه، بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا، أن تؤدي إلى دفع الإقليم إلى الاستقرار مدة ثلاثة أعوام، والدفع إلى تطبيق اتفاق سلام مع السعودية، وبناء حلف دفاعي إقليمي، إلى جانب خطة حقيقية للدفع بمشاريع إقليمية تعزز اقتصاد السلام والعلاقات بين دول المنطقة.

وعن الدور الإسرائيلي في ذلك يضيف:“طبعاً، سيكون على إسرائيل أولاً: استعادة ثقة العالم بها، لكن العالم أيضاً يحتاج إلى قيادة إسرائيل التي لا تتردد في قتال“الإرهاب” الذي تحوّلَ إلى مشكلة عالمية، وليس فقط إقليمية. المشكلة أن هذه المسارات كلّها لا يمكن أن تجري، لأنه لا يوجد أيّ إستراتيجيا في السياسة الشخصية التي تدير حياتنا، ولا يوجد أيّ قائد في العالم يصدّق نتنياهو، أو مستعد للقيام بأيّ خطوة حياله، حتى لو كانت بسيطة”.

ويرى أن إسرائيل تحتاج إلى مسيرة علاج كبيرة جداً، تبدأ بانتخابات وتشكيل حكومة وحدة قوية تكون مهمتها الأساسية تحصين المنظومة القضائية والأساسات الصهيونية والديمقراطية والليبرالية في إسرائيل. كما يرى أن المطلوب إعادة تعريف وثيقة الاستقلال والاعتراف بها كدستور، وفرض قيود على قوة الحكومة، وتنظيفها من الأمراض السياسية، وتقوية التعليم الحكومي وإعادة ترميم العلاقة والأخوّة في داخل المجتمع، بعد الانقسامات التي جرت فيه، وتشجيع الكراهية الذي حدث، وكذلك الرغبة في الانتقام التي زُرعت في داخله. يجب أن تنهض إسرائيل برمتها من جديد من هذه الحرب المؤلمة”.

زيف: هناك خط مشترك واحد يربط ما بين أكتوبر 1973 واليوم، وهو الحمض النووي الاستعلائي الواثق بنفسه، والذي يقول“إن هذا لن يحدث لنا”

ويشير إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي الذي لحِق به ضرر كبير، في الأساس بسبب انعدام السياسة الخارجية والإدارة السيئة، سيربح كثيراً من إعادة الاستقرار الإقليمي، وهو ما سيسمح له بالنهوض من جديد بسرعة نسبياً.

ويتابع:“سيكون من الصعب إعادة الاستثمارات الأجنبية، ويجب البحث عن المال اليهودي في الخارج، وتجنيده في إطار الفصل الجديد من الصهيونية الذي يبدأ بعد استخلاص العبر خلال العام الماضي”.

ويختتم بمقولة لا تخلو من شحنة دعائية تحفيزية:“القدرة على الصمود أمام أزمة كهذه، وفي مقابل كثير من الكوارث، هي من دون شك جزء من الرواية والقوة الخاصة بشعب إسرائيل على مدار أجيال، وهو الذي أثبت التزامه وقتاله بطريقة مذهلة في كل المجالات طوال العام الماضي. وهذا ما يشهد على أننا جميعاً سنبقى هنا ونقاتل معاً من أجل مستقبل أفضل لأولادنا”.

المصدر / القدس العربي