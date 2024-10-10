مسؤول إسرائيلي كبير يكشف عن موعد المصادقة على الرد الإسرائيلي على إيران

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- قال مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي ​​الليلة، وذلك للموافقة على خطة الهجوم ضد إيران. ومن المتوقع أن يتم اللقاء بعد أن ناقش رئيس الوزراء بنيامين والرئيس الأمريكي جو بايدن القضية أمس عبر الهاتف.

وأمس الأربعاء، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمدة 50 دقيقة وانضمت للمكالمة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وذلك بعد أن وضع نتنياهو مهاتفة بايدن شرطان للزيارة الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة بحسب ما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية.

وكان من المتوقع أن تتم المحادثة بين الرئيسين في ساعات الصباح أمس، فتأجلت رحلة غالانت إلى واشنطن، بعد أن كان من المفترض أن يغادرها مساء أمس. وعقب ذلك، أعلن مكتب غالانت اليوم أنه "بناء على طلب رئيس الوزراء، قام الوزير غالانت بتأجيل رحلته الليلة الماضية إلى ما بعد المحادثة السياسية بين رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي".

وبالأمس فقط، زار غالانت الوحدة 9900 التابعة لقسم الاستخبارات ، والتي تُستخدم لجمع المعلومات الاستخبارية البصرية، وقال إن "هجومنا في إيران سيكون مميتًا ودقيقًا ومفاجئًا". وعلى حد قوله "لن يفهموا ماذا حدث وكيف، سيرون النتائج".

المصدر: الجرمق