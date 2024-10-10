مسؤول إسرائيلي كبير يكشف عن موعد المصادقة على الرد الإسرائيلي على إيران

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل/PNN- قال مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي الليلة، وذلك للموافقة على خطة الهجوم ضد إيران. ومن المتوقع أن يتم اللقاء بعد أن ناقش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
والرئيس الأمريكي جو بايدن القضية أمس عبر الهاتف.
وأمس الأربعاء، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمدة 50 دقيقة وانضمت للمكالمة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وذلك بعد أن وضع نتنياهو مهاتفة بايدن شرطان للزيارة وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة بحسب ما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية.
وكان من المتوقع أن تتم المحادثة بين الرئيسين في ساعات الصباح أمس، فتأجلت رحلة غالانت إلى واشنطن، بعد أن كان من المفترض أن يغادرها مساء أمس. وعقب ذلك، أعلن مكتب غالانت اليوم أنه "بناء على طلب رئيس الوزراء، قام الوزير غالانت بتأجيل رحلته الليلة الماضية إلى ما بعد المحادثة السياسية بين رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي".
وبالأمس فقط، زار غالانت الوحدة 9900 التابعة لقسم الاستخبارات ، والتي تُستخدم لجمع المعلومات الاستخبارية البصرية، وقال إن "هجومنا في إيران سيكون مميتًا ودقيقًا ومفاجئًا". وعلى حد قوله "لن يفهموا ماذا حدث وكيف، سيرون النتائج".
المصدر: الجرمق
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