شركات أسلحة بالعالم تملكها شركات إسرائيلية قد تخضع لحظر التصدير لإسرائيل

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - تبذل إسرائيل جهودا من أجل استيراد كميات كبيرة من الأسلحة بسبب الحرب التي تشنها على غزة ولبنان منذ سنة، فيما فرضت دول قيودا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وتتخوف إسرائيل من سريان هذه القيود على شركات أسلحة أجنبية، لكنها بملكية إسرائيلية كاملة، وعدم تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تنتجها.

وأعلنت عدة دول في الأشهر الأخيرة عن فرض قيود على تصدير أسلحة إلى إسرائيل، المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة، وبينها بريطانيا التي أعلنت عن إلغاء 30 رخصة تصدير وأجرت تغييرات من شأنها أن تضع مصاعب أمام تصدير أسلحة إلى إسرائيل في المستقبل، لكن صحيفة "هآرتس" نقلت اليوم، الخميس، عن خبراء قانونيين قولهم إن إلغاء بريطانيا رخص التصدير ليس مطلقا.

وتعتبر ألمانيا إحدى أكبر مصدرات السلاح لإسرائيل، إثر تصدير الغواصات وبوارج الصواريخ، وتفرض الآن قيودا فعلية على تصدير الأسلحة إليها. وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن برلين أوقفت منذ سنة طلبا إسرائيليا باستيراد 10 آلاف قذيفة دبابة، فيما دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نهاية الأسبوع الماضي، إلى فرض قيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وأقامت شركات صناعة الأسلحة الإسرائيلية شركات عديدة تابعة لها في أوروبا وآسيا وأميركا، وذلك بهدف زيادة مبيعاتها، وكذلك استجابة لطلبات دول بنقل جزء من تطوير وصناعة الأسلحة إلى أراضيها وإقامة مصانع مع شركات محلية.

وأقامت شركة "إلبيت" مصنعا في الهند بالمشاركة مع مجموعة أداني، حيث تصنع هناك طائرات بدون طيار من طراز "هِرمس 900"، وتورد للهند وإسرائيل التي تزايد فيها الطلب على هذه الطائرات بعد إسقاط حزب الله عددا منها.

كذلك أقامت الصناعات الجوية الإسرائيلية شركة في سنغافورة بالاشتراك مع مجمع الشركات الأمنية ST Engineering، لإنتاج صواريخ بحرية متطورة.

وشركتا صناعة وتطوير الأسلحة الإسرائيلية العملاقة، وهما "سلطة تطوير الأسلحة – رفائيل" والصناعات الجوية، هما بملكية دولة إسرائيل، ولذلك فإن سلطة الشركات الحكومية هي المالك الرسمي لعدد من شركات الأسلحة في أنحاء العالم. وفي أعقاب تدهور مكانة إسرائيل الدولية يتوقع أن يجري على شركات الأسلحة هذه أيضا حظر تصدير منتجاتها إلى إسرائيل، حسبما ذكرت الصحيفة.

وأكبر صفقة أبرمتها إسرائيل في ألمانيا، العام الماضي، كانت استيراد 3000 قذيفة مضادة للمدرعات، من تيراز "ميتادور"، وقادرة على استهداف مركبات مدرعة خنادق وأشخاصا داخل مبان، وبالإمكان إطلاقها من داخل غرفة مغلقة، "الأمر الذي جعلها ذات فاعلية في القتال في منطقة مأهولة في غزة". وتنتج هذه القذائف شركة "نوبيل ديناميت ديفنس" الألمانية والتي اشترتها شركة "رفائيل" الإسرائيلية قبل عشرين عاما، حسبما ذكرت الصحيفة.

ويتوقع أن تخضع لحظر الصادرات الأمنية إلى إسرائيل شركة GeoSpectrum الكندية التي اشترتها "إلبيت"، في العام 2017، وتنتج صوارٍ بحرية تستخدم في قطع بحرية موجهة عن بعد من تطوير "إلبيت".

وتملك شركات أسلحة إسرائيلية شركات كثيرة في بريطانيا. واشترت "رفائيل"، قبل سنتين، شركة Pearson Engineering، التي تصنع قطعا لمركبات مدرعة، وبينها مركبات روبوتية، ومعدات لإزالة ألغام.

ويوجد لـ"إلبيت" مشاريع مشتركة في بريطانيا، إلى جانب شركات بملكيتها الحصرية، وإحداها هي شركة UAV Engines التي تصنع محركات لطائرات بدون طيار، وبينها محركات طائرات "هرمس 450" التي تصنعها "إلبيت" نفسها.

ورفضت الصناعات الجوية و"رفائيل" الرد على طلب الصحيفة بالتعقيب حول احتمال منع شركاتها في العالم من التصدير لإسرائيل.