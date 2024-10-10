مديرية الأمن العام تفند افتراء وكذب شخص ادعى تعرضه لانتهاكات في مركز إصلاح

MENAFN - Amman Net) قال الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، إنّ هيئة تحقيق في المديرية تبيّنت من كذب وافتراء شخص ادّعى التعرّض لانتهاكات أثناء توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل مستخدماً إحدى المنصّات الإذاعية.

وأضاف، أنه وعلى إثر ورود معلومات حول اتصال هاتفي أجراه هذا الشخص مع إحدى الإذاعات، ووصف نفسه فيه على أنّه ناشط ومرشح سابق لا قيود عليه سابقا، وأنه قد تم توقيفه من قبل المدعي العام إثر شكوى من مواطن آخر، وأنه - وحسب ادعائه- تم تجريده من ملابسه ومضايقات أخرى في مركز الإصلاح، وهو ما ثبت زيفه وعدم صحته على الإطلاق بعد اطلاع هيئة التحقيق على الدلائل ومراجعة الكاميرات.

وأشار إلى أنّ ذلك الشخص والذي تبين وجود عشرة قيود سابقة بحقه عن قضايا الإيذاء وإقلاق الراحة العامة والتهديد والقدح والذم، كان قد دخل إلى مركز الإصلاح والتأهيل عن تهمة الإيذاء، بناء على أمر مدعي عام غرب عمان بتاريخ 3/10/2024 وأنه أفرج عنه بتاريخ 8/10/2024، وأن كل الإجراءات التي اتخذت معه طيلة مدّة وجوده كانت متوافقة مع أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل كباقي النزلاء وأنه لم يثبت تعرضه لأي انتهاك يذكر.

ولفت إلى أن هذا الشخص تم توقيفه من قبل المدعي العام بناء على ما توافر له من دلائل وبيّنات وبعد أن استمع لطرفي الخصومة، وفقاً لأحكام القانون والأمن العام يعد جهة تنفيذية تقوم على تنفيذ أحكام القضاء.

وأضاف أن هذا الشخص حاول ومن خلال مكالمته الإساءة عامداً إلى مديرية الأمن العام ومراكز الإصلاح، علماً بأنه تم التعامل معه بمنتهى المهنية سواء في المركز الأمني، أو في مركز الإصلاح والتأهيل، أو أثناء عملية النقل، وهو ما تم توثيقه بعد الرجوع للمواد الفلمية المستخرجة من كاميرات التصوير داخل مركز الإصلاح، وبعد سماع الشهادات، وبناءً عليه فقد خلصت هيئة التحقيق إلى أنّ كل ما ذكره محض افتراء ومبالغة وعارٍ من الصحة، وجرى استدعاؤه والتحقيق معه وإحالته للقضاء.

ودعا السرطاوي، وسائل الإعلام، إلى تحري الدقة في النقل، وعدم السماح لأي كان باستغلال المنابر الإعلامية في كيل الادعاءات الزائفة للمؤسسات الوطنية للأجهزة الأمنية التي تبذل المهج والأرواح في سبيل الدفاع عن أمن الوطن وخدمة المواطنين.