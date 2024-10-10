Thursday, 10 October 2024 04:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرباط.. وقفة تضامنية مع فلسطين ولبنان ضد العدوان الإسرائيلي

10/10/2024 6:07:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الرباط / PNN - شارك عشرات المغاربة، مساء أمس الأربعاء، في وقفة أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، تضامنا مع فلسطين ولبنان ضد العدوان الإسرائيلي.

وردد المحتجون رددوا شعارات تشيد بالمقاومة الفلسطينية واللبنانية، وأخرى تنتقد الدعم الغربي لإسرائيل.

وأدان المشاركون في الوقفة التي دعت إليها“مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، تحت شعار: "من غزة إلى بيروت، إرادة المقاومة لن تموت"، استهداف إسرائيل للمدنيين في فلسطين ولبنان.

ومن بين الشعارات التي رددها المحتجون: "من بيروت لغزة.. مقاومة وعزة"، و"كلنا فداء، مقاومة صامدة"، و"تحية شعبية، للمقاومة اللبنانية"، كما حملوا لافتات كتب على بعضها: "مع المقاومة اللبنانية الشامخة"، و"من غزة إلى بيروت، المقاومة لن تموت".

كما رفع المشاركون أعلام فلسطين خلال الوقفة، مطالبين بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

ووفق الأرقام الرسمية، قتلت إسرائيل 2141 شخصا وأصابت 10099 منذ بداية القصف المتبادل مع "حزب الله" في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينهم 1323 شهيدا و3698 جريحا، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ أن بدأت تل أبيب شن حربها على لبنان في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي وحتى مساء أمس الأربعاء.

بالتوازي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية.

MENAFN10102024000205011050ID1108765778

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث