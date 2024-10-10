الرباط.. وقفة تضامنية مع فلسطين ولبنان ضد العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News ) الرباط / PNN - شارك عشرات المغاربة، مساء أمس الأربعاء، في وقفة أمام بالعاصمة الرباط، تضامنا مع فلسطين ولبنان ضد العدوان الإسرائيلي.

وردد المحتجون رددوا شعارات تشيد بالمقاومة الفلسطينية واللبنانية، وأخرى تنتقد الدعم الغربي لإسرائيل.

وأدان المشاركون في الوقفة التي دعت إليها“مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، تحت شعار: "من غزة إلى بيروت، إرادة المقاومة لن تموت"، استهداف إسرائيل للمدنيين في فلسطين ولبنان.

ومن بين الشعارات التي رددها المحتجون: "من بيروت لغزة.. مقاومة وعزة"، و"كلنا فداء، مقاومة صامدة"، و"تحية شعبية، للمقاومة اللبنانية"، كما حملوا لافتات كتب على بعضها: "مع المقاومة اللبنانية الشامخة"، و"من غزة إلى بيروت، المقاومة لن تموت".

كما رفع المشاركون أعلام فلسطين خلال الوقفة، مطالبين بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

ووفق الأرقام الرسمية، قتلت إسرائيل 2141 شخصا وأصابت 10099 منذ بداية القصف المتبادل مع "حزب الله" في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينهم 1323 شهيدا و3698 جريحا، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ أن بدأت تل أبيب شن حربها على لبنان في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي وحتى مساء أمس الأربعاء.

بالتوازي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية.