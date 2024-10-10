الاحتلال ينسحب من مخيم الفارعة ويُخلّف دمارا واسعا في البنية التحتية

MENAFN - Palestine News ) طوباس / PNN - انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم الفارعة جنوب طوباس، مخلّفة دمارا واسعا في البنية التحتية.

واستمر اقتحام الاحتلال للمخيم نحو 10 ساعات متواصلة، إذ تخلله مداهمة للعديد من المنازل، واحتجاز عدد من المواطنين، كما أحدثت جرافات الاحتلال تدميرا واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى ارتكاب جنود الاحتلال انتهاكات بحق طواقم الإسعاف.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال داهمت العديد من منازل المواطنين، واعتقلت واحتجزت عددا منهم، كما نفذت عمليات تحقيق ميداني مع أغلبيتهم قبل الإفراج عنهم لاحقا.

وأضاف أنه تم تسجيل حالة اعتقال للشاب ربيع زيد سرحان الذي لم يتم الإفراج عنه، حيث اقتاده الجنود معهم.

ونفذت قوات الاحتلال انتهاكات بحق طواقم الإسعاف خلال اقتحام المخيم، إذ أفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن الاحتلال أطلق الرصاص الحي على نقطة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر داخل المخيم، وطالبت الطواقم والمتطوعين بإغلاق البؤرة والانسحاب منها.

وأكد مسعفون لـ"وفا" أن جنود الاحتلال عند اقتحامهم لنقطة الإسعاف في المخيم أطلقوا النار على الأرض عند أرجلهم وفوق رؤوسهم، وأجبروهم على إغلاق نقطة الإسعاف ومغادرتها.

فيما اعترض جنود الاحتلال إحدى مركبات الإسعاف وفتشوها وأوقفوها لمدة ساعة ونصف الساعة، وشتموا المسعفين اعتدوا عليهم بألفاظ نابية، واعتقلوا المسعف أحمد محمد عودة من داخلها حيث بقي محتجزا لحوالي 3 ساعات قبل الإفراج عنه.

كما شهد المخيم طيلة مدة اقتحامه انتشارا مكثفا للقناصة وقوات المشاة في أرجائه، كما كان الجنود يعملون على إطلاق الرصاص بشكل كثيف وعشوائي داخل المخيم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم، منتصف الليلة، من جهة حاجز الحمرا العسكري، بعدة دوريات عسكرية وبرفقة جرافتين إحداهما جرافة مجنزرة (D9)، وتمركزت على الشارع الرئيس المؤدي إلى المخيم لفترة من الوقت، حيث أحدثت أضرارا فيه قبل الدخول إلى المخيم واقتحامه.

وفي وقت سابق للاقتحام، نفذت طائرة مروحية عملية إنزال للجنود في محيط المخيم من الجهتين الشمالية والجنوبية.

يُذكر أن مخيم الفارعة يشهد منذ أكثر من عام اقتحامات متتالية ومتتابعة من قوات الاحتلال، كما تشهد مناطق محافظة طوباس كافة هذه الاقتحامات، وعادة يتخللها شهداء وجرحى، بالإضافة إلى الاعتقالات في صفوف المواطنين وعمليات التنكيل بهم، فضلا عن الانتهاكات بحق طواقم الإسعاف خلال عملهم.

وخلال عام واحد منذ بدء العدوان على قطاع غزة، استُشهد 65 مواطنا من محافظة طوباس خلال الاقتحامات المتكررة.