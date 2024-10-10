ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من الرد الإسرائيلي على إيران وإعصار ميلتون

(MENAFN) ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس وسط مخاوف من حدوث اضطرابات محتملة في إمدادات الشرق الأوسط، وذلك على خلفية تقارير تفيد بأن إسرائيل تخطط لضرب إيران. كما ساهم ارتفاع الطلب على الوقود بسبب إعصار ميلتون الذي يجتاح فلوريدا في ارتفاع الأسعار. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 37 سنتًا، أو بنسبة 0.5 بالمئة، لتصل إلى 76.95 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 35 سنتًا، أو بنسبة 0.5 بالمئة، لتصل إلى 73.59 دولارًا للبرميل.



كذلك تواجه الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، تأثير إعصار ميلتون. جلبت العاصفة رياحًا قوية وإمكانية لارتفاع مستويات سطح البحر، مما زاد من الطلب المحلي على البنزين في فلوريدا. وقد نفدت الإمدادات من حوالي ربع محطات الوقود في الولاية، مما دعم ارتفاع أسعار النفط.



كما أضافت التوترات الجيوسياسية إلى الضغوط على الأسعار، حيث أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تحذيرًا لإيران، مهددًا بتوجيه ضربة "قاتلة ودقيقة ومفاجئة". جاء هذا بعد مكالمة هاتفية استغرقت 30 دقيقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا خلالها خطط إسرائيل بشأن إيران. ووصف البيت الأبيض المكالمة بأنها "مباشرة وبناءة للغاية".



ورغم هذه المخاوف الفورية، لا تزال توقعات ضعف الطلب تضغط على الصورة العامة. حيث خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) يوم الثلاثاء توقعاتها للطلب لعام 2025، مشيرة إلى ضعف النشاط الاقتصادي في الصين وأمريكا الشمالية. وفي يوم الأربعاء، أظهرت بيانات من الإدارة أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 5.8 مليون برميل لتصل إلى 422.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة توقعات المحللين ولكنها أقل من تقديرات معهد البترول الأمريكي.

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