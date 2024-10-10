إكس أس دوت كوم تفوز بجائزة أفضل منصة نسخ للتداول في معرض دبي للفوركس

UNITED ARAB EMIRATES, October 10, 2024 /Business News / -- حصلت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، على جائزة“افضل منصة نسخ للتداول” (Best Copy Trading Platform)، خلال دبي لتداول العملات الأجنبية (فوركس إكسبو دبي 2024) الذي نظمته شركة "أتش كيو مينا" الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض.وتعكس هذه الجائزة التزام "إكس أس دوت كوم" (XS ) بالابتكار والتميز في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، وتفانيها في تقديم خدمات من الدرجة الأولى تساهم في تمكين المتداولين من جميع المستويات.وبصفتها الراعي العالمي لمعرض دبي لتداول العملات الأجنبية، قامت "إكس أس دوت كوم" (XS) بدور محوري في هذا الحدث حيث عرضت حلولها المبتكرة وأكدت التزامها بتعزيز تجربة المتداولين.وقد اعرب السيد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن سعادته بالحصول على جائزة“افضل منصة نسخ للتداول” (Best Copy Trading Platform)، خلال معرض دبي لتداول العملات الأجنبية (فوركس إكسبو دبي 2024).وقال السيد شادي سلوم: ان هذا الإنجاز يعكس التزامنا بتوفير أدوات استثنائية تسهل النجاح للمتداولين من جميع المستويات، ونحن ممتنون للمنظمين على هذا التقدير.ويعتبر "فوركس إكسبو دبي" بمثابة تجمع رئيسي للمتداولين وخبراء مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، حيث يوفر منصة لا تقدر بثمن لتبادل المعرفة والتواصل.ومن خلال رعاية هذا الحدث، أكدت "إكس أس دوت كوم"، على دورها كوسيط عالمي رائد في تطوير القطاع المالي.وقام فريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS) خلال المعرض بالتواصل مع الحضور ومشاركة الأفكار التي ستشكل مستقبل التداول.وقال الرئيس التنفيذي في شركة "أتش كيو مينا" السيد مايكل شوان: ان الحصول على جائزة "أفضل منصة للتداول بالنسخ"، يسلط الضوء على "إكس أس دوت كوم" (XS) كوسيط عالمي رائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.وأضاف: ان النهج المبتكر لـ "إكس أس دوت كوم" (XS) شكل تحولا في كيفية تفاعل المتداولين في الأسواق، ونحن فخورون بالاحتفال بهذا النجاح في "فوركس إكسبو دبي".هذا، ومع مواصلة "إكس أس دوت كوم" (XS) تقدمها وتطورها، فإنها تهدف إلى تعميق الشراكات القائمة وتكوين شراكات جديدة، وتعزيز التزامها بدفع الابتكار والتميز داخل مجتمع التداول.ومن خلال الاستفادة من فرص التعاون، تلتزم "إكس أس دوت كوم" (XS)، بتعزيز تجربة التداول لجميع المشاركين في أسواق المال، وضمان استفادة المتداولين الجدد والمتمرسين من الحلول المتطورة والخبرة المشتركة.تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.حول شركة "أتش كيو مينا"شركة "أتش كيو مينا" هي شركة رائدة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات والمعارض والدولية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا وأمريكا اللاتينية.تشمل مجموعة فعاليات الشركة العلامات التجارية الرائدة في المعارض مثل Forex Expo Dubai و Money Expo Global و Crypto Expo Dubai و Crypto Expo Asia و Crypto Expo Global.توفر "أتش كيو مينا" للعملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم فرصًا للمشاركة والتجربة والقيام بأعمال تجارية من خلال المعارض وجهًا لوجه والمحتوى الرقمي المتخصص وحلول البيانات القابلة للتنفيذ.

XS Editorial Team

XS Group

...

Visit us on social media:

Facebook

X

LinkedIn

Instagram

YouTube

TikTok

Other

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.