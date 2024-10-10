إكس أس دوت كوم تفوز بجائزة أفضل منصة نسخ للتداول في معرض دبي للفوركس

(MENAFN
- EIN Presswire)
UNITED ARAB EMIRATES, October 10, 2024 /Business News / -- حصلت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، على جائزة“افضل منصة نسخ للتداول” (Best Copy Trading Platform)، خلال معرض
دبي لتداول العملات الأجنبية (فوركس إكسبو دبي 2024) الذي نظمته شركة "أتش كيو مينا" الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض.
وتعكس هذه الجائزة التزام "إكس أس دوت كوم" (XS ) بالابتكار والتميز في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، وتفانيها في تقديم خدمات من الدرجة الأولى تساهم في تمكين المتداولين من جميع المستويات.
وبصفتها الراعي العالمي لمعرض دبي لتداول العملات الأجنبية، قامت "إكس أس دوت كوم" (XS) بدور محوري في هذا الحدث حيث عرضت حلولها المبتكرة وأكدت التزامها بتعزيز تجربة المتداولين.
وقد اعرب السيد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن سعادته بالحصول على جائزة“افضل منصة نسخ للتداول” (Best Copy Trading Platform)، خلال معرض دبي لتداول العملات الأجنبية (فوركس إكسبو دبي 2024).
وقال السيد شادي سلوم: ان هذا الإنجاز يعكس التزامنا بتوفير أدوات استثنائية تسهل النجاح للمتداولين من جميع المستويات، ونحن ممتنون للمنظمين على هذا التقدير.
ويعتبر "فوركس إكسبو دبي" بمثابة تجمع رئيسي للمتداولين وخبراء مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، حيث يوفر منصة لا تقدر بثمن لتبادل المعرفة والتواصل.
ومن خلال رعاية هذا الحدث، أكدت "إكس أس دوت كوم"، على دورها كوسيط عالمي رائد في تطوير القطاع المالي.
وقام فريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS) خلال المعرض بالتواصل مع الحضور ومشاركة الأفكار التي ستشكل مستقبل التداول.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة "أتش كيو مينا" السيد مايكل شوان: ان الحصول على جائزة "أفضل منصة للتداول بالنسخ"، يسلط الضوء على "إكس أس دوت كوم" (XS) كوسيط عالمي رائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.
وأضاف: ان النهج المبتكر لـ "إكس أس دوت كوم" (XS) شكل تحولا في كيفية تفاعل المتداولين في الأسواق، ونحن فخورون بالاحتفال بهذا النجاح في "فوركس إكسبو دبي".
هذا، ومع مواصلة "إكس أس دوت كوم" (XS) تقدمها وتطورها، فإنها تهدف إلى تعميق الشراكات القائمة وتكوين شراكات جديدة، وتعزيز التزامها بدفع الابتكار والتميز داخل مجتمع التداول.
ومن خلال الاستفادة من فرص التعاون، تلتزم "إكس أس دوت كوم" (XS)، بتعزيز تجربة التداول لجميع المشاركين في أسواق المال، وضمان استفادة المتداولين الجدد والمتمرسين من الحلول المتطورة والخبرة المشتركة.
تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية
مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.
تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.
توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.
تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.
حول شركة "أتش كيو مينا"
شركة "أتش كيو مينا" هي شركة رائدة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات والمعارض والدولية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا وأمريكا اللاتينية.
تشمل مجموعة فعاليات الشركة العلامات التجارية الرائدة في المعارض مثل Forex Expo Dubai و Money Expo Global و Crypto Expo Dubai و Crypto Expo Asia و Crypto Expo Global.
توفر "أتش كيو مينا" للعملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم فرصًا للمشاركة والتجربة والقيام بأعمال تجارية من خلال المعارض وجهًا لوجه والمحتوى الرقمي المتخصص وحلول البيانات القابلة للتنفيذ.
XS Editorial Team
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