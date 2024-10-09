الكويت ضمن المستوردين الرئيسيين للدجاج البرازيلي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً للبيانات التي نشرتها الرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني في يوم الاثنين 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فقد احتلت الكويت المرتبة العاشرة ضمن قائمة أكبر مستوردي لحوم الدجاج البرازيلية في شهر أيلول/ سبتمبر. حيث بلغت واردات هذا البلد العربي 13.1 ألف طن في أيلول/ سبتمبر، محققة ارتفاعاً بنسبة 66.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023.

كما تؤكد بيانات الرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني بأن الصين كانت المستورد الرئيسي للحوم الدجاج البرازيلية المصنعة والطازجة في شهر أيلول/ سبتمبر، حيث بلغت وارداتها 55.1 ألف طن بانخفاض وقدره 3.4% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. من ناحية أخرى بلغت المبيعات إلى الإمارات العربية المتحدة، وهي ثاني الوجهات الرئيسية للصادرات البرازيلية من لحوم الدجاج إلى 41.4 ألف طن، بزيادة بنسبة 17.6%. أما إلى المملكة العربية السعودية والتي كانت الوجهة الرئيسية الرابعة لصادرات هذا القطاع في شهر أيلول/ سبتمبر، فقد بلغ إجمالي الصادرات إليها 29.9 ألف طن، بارتفاع بنسبة 5.9% بالمقارنة مع نفس الهر من العام 2023.

كما تظهر قائمة المستوردين الرئيسيين في شهر أيلو/ سبتمبر اليابان كثالث وجهة للصادرات وافريقيا الجنوبية كخامس وجهة والاتحاد الأوروبي كسابع وجهة وغانا كثامن وجهة والفلبين كتاسع وجهة. وبالإجمال فقد بلغت الصادرات في شهر أيلول/ سبتمبر 485 ألف طن من لحوم الدجاج البرازيلية، حيث يعتبر هذا الحجم أكبر بنسبة 22.1% مما تم تصديره في أيلول من العام 2023.

حققت الصادرات خلال هذا العام حتى شهر أيلول/ سبتمبر زيادة بنسبة 0.6% بالمقارنة مع العام 2023، بإجمالي 3.917 مليون طن. أما الإيرادات فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 4% حيث بلغت 7.273 مليار حتى تاريخه من هذا العام.

من ناحيته أكد رئيس الرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني، ريكاردو سانتين في بيان للرابطة قائلاً:“إن الارتفاع القوي في ايلول/ سبتمبر عكس الأداء الذي تم تسجيله على مدى العام، والذي يعتبر الآن ايجابياً ويشير إلى الاستمرارية على هذا النحو حتى كانون الأول/ ديسمبر. وقد شهدنا كذلك مع ارتفاع الاسعار المتوسطة للصادرات، ارتفاعاً في العائدات لشهر أيلول/ سبتمبر بمستويات أعلى بكثير من تلك المسجلة في الأحجام”.

Ari Dias/AEN

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