الكويت ضمن المستوردين الرئيسيين للدجاج البرازيلي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً للبيانات التي نشرتها الرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني في يوم الاثنين 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فقد احتلت الكويت المرتبة العاشرة ضمن قائمة أكبر مستوردي لحوم الدجاج البرازيلية في شهر أيلول/ سبتمبر. حيث بلغت واردات هذا البلد العربي 13.1 ألف طن في أيلول/ سبتمبر، محققة ارتفاعاً بنسبة 66.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023.

كما تؤكد بيانات الرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني بأن الصين كانت المستورد الرئيسي للحوم الدجاج البرازيلية المصنعة والطازجة في شهر أيلول/ سبتمبر، حيث بلغت وارداتها 55.1 ألف طن بانخفاض وقدره 3.4% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. من ناحية أخرى بلغت المبيعات إلى الإمارات العربية المتحدة، وهي ثاني الوجهات الرئيسية للصادرات البرازيلية من لحوم الدجاج إلى 41.4 ألف طن، بزيادة بنسبة 17.6%. أما إلى المملكة العربية السعودية والتي كانت الوجهة الرئيسية الرابعة لصادرات هذا القطاع في شهر أيلول/ سبتمبر، فقد بلغ إجمالي الصادرات إليها 29.9 ألف طن، بارتفاع بنسبة 5.9% بالمقارنة مع نفس الهر من العام 2023.

كما تظهر قائمة المستوردين الرئيسيين في شهر أيلو/ سبتمبر اليابان كثالث وجهة للصادرات وافريقيا الجنوبية كخامس وجهة والاتحاد الأوروبي كسابع وجهة وغانا كثامن وجهة والفلبين كتاسع وجهة. وبالإجمال فقد بلغت الصادرات في شهر أيلول/ سبتمبر 485 ألف طن من لحوم الدجاج البرازيلية، حيث يعتبر هذا الحجم أكبر بنسبة 22.1% مما تم تصديره في أيلول من العام 2023.

حققت الصادرات خلال هذا العام حتى شهر أيلول/ سبتمبر زيادة بنسبة 0.6% بالمقارنة مع العام 2023، بإجمالي 3.917 مليون طن. أما الإيرادات فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 4% حيث بلغت 7.273 مليار حتى تاريخه من هذا العام.

من ناحيته أكد رئيس الرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني، ريكاردو سانتين في بيان للرابطة قائلاً:“إن الارتفاع القوي في ايلول/ سبتمبر عكس الأداء الذي تم تسجيله على مدى العام، والذي يعتبر الآن ايجابياً ويشير إلى الاستمرارية على هذا النحو حتى كانون الأول/ ديسمبر. وقد شهدنا كذلك مع ارتفاع الاسعار المتوسطة للصادرات، ارتفاعاً في العائدات لشهر أيلول/ سبتمبر بمستويات أعلى بكثير من تلك المسجلة في الأحجام”.

Ari Dias/AEN

The post الكويت ضمن المستوردين الرئيسيين للدجاج البرازيلي appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .