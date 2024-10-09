عمان تفتح أسواقها للحوم الماعز والأغنام البرازيلية

كذلك وفقاً لوزارة الزراعة البرازيلية، توضح الوزارة العُمانية بأن اتمام العملية يتطلب كذلك طلب رسمي يقدمه المستورد المحلي إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية والموارد المائية العُمانية، والتي ستحدد بدورها البدء بتسجيل المستوردين المحليين المؤهلين والمناسبين لعملية الحجر الصحي البيطري للحيوانات البرازيلية. كما أفادت وزارة الزراعة البرازيلية بأن هذه الإنجاز هو ثمرة للعمل المشترك مع وزارة الخارجية البرازيلية.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.