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عمان تفتح أسواقها للحوم الماعز والأغنام البرازيلية

10/9/2024 11:11:11 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – أفادت وزارة الثروة الزراعية والسمكية والموارد المائية العُمانية موافقتها على نموذج الشهادة الصحية الدولية التي اقترحتها البرازيل لتصدير الأغنام والماعز الحية البرازيلية إلى أسواقها. حيث كانت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية قد نشرت مادة حول هذا الموضوع في 4 تشرين الأول/ أكتوبر.

كذلك وفقاً لوزارة الزراعة البرازيلية، توضح الوزارة العُمانية بأن اتمام العملية يتطلب كذلك طلب رسمي يقدمه المستورد المحلي إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية والموارد المائية العُمانية، والتي ستحدد بدورها البدء بتسجيل المستوردين المحليين المؤهلين والمناسبين لعملية الحجر الصحي البيطري للحيوانات البرازيلية. كما أفادت وزارة الزراعة البرازيلية بأن هذه الإنجاز هو ثمرة للعمل المشترك مع وزارة الخارجية البرازيلية.

فرناندو ريس/ الشركة البرازيلية للدراسات الزراعية

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