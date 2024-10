MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – أفادت وزارة الثروة الزراعية والسمكية والموارد المائية العُمانية موافقتها على نموذج الشهادة الصحية الدولية التي اقترحتها البرازيل لتصدير الأغنام والماعز الحية البرازيلية إلى أسواقها. حيث كانت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية قد نشرت مادة حول هذا الموضوع في 4 تشرين الأول/ أكتوبر.

كذلك وفقاً لوزارة الزراعة البرازيلية، توضح الوزارة العُمانية بأن اتمام العملية يتطلب كذلك طلب رسمي يقدمه المستورد المحلي إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية والموارد المائية العُمانية، والتي ستحدد بدورها البدء بتسجيل المستوردين المحليين المؤهلين والمناسبين لعملية الحجر الصحي البيطري للحيوانات البرازيلية. كما أفادت وزارة الزراعة البرازيلية بأن هذه الإنجاز هو ثمرة للعمل المشترك مع وزارة الخارجية البرازيلية.

فرناندو ريس/ الشركة البرازيلية للدراسات الزراعية

The post عمان تفتح أسواقها للحوم الماعز والأغنام البرازيلية appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .