شراكة بين FGV ومؤسسة التعليم فوق الجميع القطرية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – ستقوم إدارة تنمية الإدارة والسياسات التعليمية العامة التابعة لمؤسسة جيتوليو فارغاس (DGPE FGV) بتطوير 8 أبحاث حول المواصفات الرئيسية وتحديات قطاع العام في البرازيل. حيث أن هذه الدراسات هي نتيجة لشراكة أُسِسَتْ في أيلول/ سبتمبر الماضي مع مؤسسة التعليم فوق الجميع القطرية. حيث أن القيمة الاستثمارية للمشروع 100 ألف دولار أمريكي، على أن تقدم النتائج بعد مضي عام.

وفقاً للمشرف على الأعمال والعلاقات الدولية في مؤسسة جيتوليو فارغاس ايميليو مونارو، فإن مشروع الشراكة كان قد بدأ في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي. فبعد أن انضم مونارو إلى بعثة في القطاع التعليمي ضمت كل من اسبانيا وفرنسا وقطر والصين في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تم دعوة مؤسسة جيتوليو فارغاس للمشاركة في حدث من تنظيم مبادرة WISE في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ، هذه المبادرة التي تعزز الابتكار في القطاع التعليمي عن طريق الأبحاث والمشاريع التي تنمي قيادة ومشاركة الأفراد والمؤسسات.

ومنذ ذلك اللقاء، أخذت المؤسسات بالتقرب من بعضها البعض. حيث أن المؤسسة القطرية تدعم وتطور مشاريع تعليمية في 60 بلد، حيث سيشمل هذا العمل أمريكا اللاتينية مع تركيز خاص على البرازيل.

وبناءً على الاتفاقية الموقعة مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع السيد فهد السليطي، سيتم تنفيذ 6 من اوراق السياسات خلال مدة عام وهي وثائق حول مواضيع تتعلق بموضوع محدد، في هذه الحالة هو التعليم. كما سيتم تنفيذ دراستين للحالات وهي عبارة عن تقييمات أكثر دقة حول مسألة أو مؤسسة محددة. ووفقاً لمعلومات مؤسسة جيتوليو فارغاس، سيتم مشاركة النتائج مع مؤسسة التعليم فوق الجميع ومع المدراء العامين ومهنيي التعليم.

تحديات وانجازات التعليم في البرازيل

تؤكد الباحثة والمنسقة في مؤسسة جيتوليو فارغاس، جانا نوغيرا، بأن مواضيع كل بحث مستقلة ومتصلة ومن المتوقع أن تأتي بانعكاسات حول مسألة الوصول أو الحصول على التعليم الاساسي، والتسرب أو التهرب من المدرسة أو الدراسة وجودة التعليم وغيرها من المسائل.

جانا نوغيرا: دراسة لتقييم التحديات التي تواجه التعليم

قالت نوغيرا في حديث لها مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية يوم الجمعة 4 تشرين

الأول/ أكتوبر:“إنها دراسات ستقوم بتحليل المشاكل التي تمنع الوصول أو الحصول على التعليم وجودة التعليم، إضافة إلى تحليل الاستجابات لهذه التحديات على الصعيد الوطني والاقليمي والمحلي”.

من جهته أكد مونارو بأن الشراكة مع مؤسسة التعليم فوق الجميع من الممكن أن يتم تمديدها قبل انتهاء هذه المرحلة حيث قال:“هناك مؤشرات بأن شراكتنا تصبح يوماً بعد يوم أكثر قوة وصلابة، مما يعني بأنه ليس علينا الانتظار حتى انتهاء هذه المرحلة لنمضي قدماً بمرحلة ثانية مما يعطي استقلالية معينة لكلا الطرفين”.

وعلق ماورو متحدثاً عن بعض التحديات التي تواجه التعليم في البرازيل كتطور جودة التعليم والتحدي الكامن في دمج الشباب بالتعليم. من ناحية أخرى، عند الحديث عن الانجازات، أكد ماورو بأن البرازيل قد حققت تقدماً من خلال وصولها إلى تعميم التعليم على الأطفال حتى سن السادسة، وحالياً 98.6% من الأطفال مسجلين في مدارس البرازيل.

من ناحيتها استشهدت جانا بالبرنامج البرازيلي الوطني للتغذية المدرسية، والذي يتم من خلاله تقديم الموارد الاتحادية إلى مؤسسات التعليم الأساسي العامة والخيرية والمجتمعية لتقديم وجبات الطعام وتطوير عادات الاكل الصحي لطلابها.

منتدى خلال اجتماع مجموعة العشرين

كما تجدر الإشارة إلى العمل المشترك الآخر بين مؤسسة جيتوليو فارغاس ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ألا وهو تنظيم منتدى“تحفيز التغيير: دور التعليم في بناء مستقبل عادل ومستدام بما يتماشى مع اولويات مؤتمر مجموعة العشرين في البرازيل” والذي سيعقد في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في مقر إدارة تنمية الإدارة والسياسات التعليمية العامة التابعة لمؤسسة جيتوليو فارغاس في ريو دي جانيرو. حيث سيتضمن هذا اللقاء مأدبة إفطار للشخصيات الرسمية بين الساعة 7:30 و 9:00، تشارك فيها البرازيل ودولة قطر، إضافة لممثلي الأجهزة الدولية. واعتباراً من الساعة الـ 10:00 صباحاً من كل يوم، سيناقش أخصائيو القطاع مواضيع متنوعة تشمل التعليم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى هو إحدى الفعاليات التي ستقام على هامش اجتماع مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الكبرى في العالم، والتي تترأسها لهذا العام البرازيل. ففي يومي 18 و19 تشرين الثاني/ نوفمبر، سيجتمع رؤساء وممثلو دول مجموعة الـ 20 في مدينة ريو دي جانيرو لحضور قمة هذا الحدث.

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