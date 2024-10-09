القيادة العامة تعرب عن خالص المواساة للكويت في سقوط إحدى الطائرات المقاتلة

كما‭ ‬تعبر‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬لقوة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬صادق‭ ‬تعازيها‭ ‬للكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬قيادةً‭ ‬وحكومةً‭ ‬وشعباً‭ ‬ولأهالي‭ ‬وذوي‭ ‬الشهيد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المصاب‭ ‬الأليم،‭ ‬وتسأل‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمده‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أهله‭ ‬وذويه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭ ‬وحُسن‭ ‬العزاء،‭ ‬وأن‭ ‬يسبغ‭ ‬على‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬بدوام‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬إنه‭ ‬سميع‭ ‬مجيب‭ ‬الدعاء،‭ ‬وإنا‭ ‬لله‭ ‬وإنا‭ ‬إليه‭ ‬راجعون‭.‬

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