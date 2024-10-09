القيادة العامة تعرب عن خالص المواساة للكويت في سقوط إحدى الطائرات المقاتلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعربت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن خالص المواساة وعميق تضامنها مع دولة الكويت الشقيقة في سقوط إحدى الطائرات المقاتلة للقوة الجوية بالجيش الكويتي الشقيق، وذلك أثناء أدائها مهمة طيران تدريبية والذي أسفر عن استشهاد قائدها.
كما تعبر القيادة العامة لقوة الدفاع عن صادق تعازيها للكويت الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً ولأهالي وذوي الشهيد في هذا المصاب الأليم، وتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحُسن العزاء، وأن يسبغ على دولة الكويت الشقيقة بدوام نعمة الأمن والاستقرار، إنه سميع مجيب الدعاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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