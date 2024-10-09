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انعقاد أعمال الدورة الرابعة للجنة القنصلية السعودية البحرينية المشتركة في المنامة

10/9/2024 7:16:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عُقدت‭ ‬أمس‭ ‬بمقر‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬للجنة‭ ‬القنصلية‭ ‬السعودية‭ ‬البحرينية‭ ‬المشتركة‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية،‭ ‬والسفير‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬اليوسف،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع،‭ ‬ألقى‭ ‬الدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي،‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية‭ ‬كلمةً‭ ‬رحب‭ ‬فيها‭ ‬باستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اجتماع‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬للجنة‭ ‬القنصلية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬تنفيذًا‭ ‬للمبادرة‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: (‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬القنصلية‭ ‬في‭ ‬وزارتي‭ ‬خارجية‭ ‬البلدين‭). ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الالتزام‭ ‬الراسخ‭ ‬لدى‭ ‬الجانبين‭ ‬بتطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬القنصلي‭ ‬باعتباره‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬وتوجهات‭ ‬حكومتي‭ ‬البلدين‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬السعي‭ ‬المشترك‭ ‬لترسيخ‭ ‬أسس‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬والترابط،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشاد‭ ‬السفير‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬اليوسف،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬المتجذرة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطورٍ‭ ‬وتنامٍ‭ ‬مستمرين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬عامةً‭ ‬وفي‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬القنصلي‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬ورغبتهما‭ ‬المشتركة‭ ‬بمواصلة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬دوراتها‭ ‬السابقة‭ ‬ومواصلة‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستويات‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭.‬‮

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬ومناقشة‭ ‬المبادرات‭ ‬المختلفة‭ ‬وفرص‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬القنصلي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬وبحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬ضمن‭ ‬نطاق‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭.‬

كلمات دالة

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