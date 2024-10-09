انعقاد أعمال الدورة الرابعة للجنة القنصلية السعودية البحرينية المشتركة في المنامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عُقدت أمس بمقر وزارة الخارجية أعمال الدورة الرابعة للجنة القنصلية السعودية البحرينية المشتركة برئاسة الدكتور عيسى بن ناصر النعيمي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، والسفير علي بن عبدالرحمن اليوسف، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وفي مستهل الاجتماع، ألقى الدكتور عيسى بن ناصر النعيمي، وكيل الوزارة للشؤون القنصلية والإدارية كلمةً رحب فيها باستضافة مملكة البحرين اجتماع الدورة الرابعة للجنة القنصلية المشتركة بين البلدين الشقيقين، تنفيذًا للمبادرة التي أقرها مجلس التنسيق السعودي البحريني، تحت عنوان: (تعزيز التواصل والتعاون بين الجهات القنصلية في وزارتي خارجية البلدين). وأكد أن الاجتماع يأتي في إطار الالتزام الراسخ لدى الجانبين بتطوير وتعزيز التعاون القنصلي باعتباره ركيزة أساسية في مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تجمع بين المملكتين في ظل التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتوجهات حكومتي البلدين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إطار السعي المشترك لترسيخ أسس التعاون والتكامل والترابط، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
من جهته، أشاد السفير علي بن عبدالرحمن اليوسف، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بعمق العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تشهده من تطورٍ وتنامٍ مستمرين في كافة المجالات عامةً وفي مجال العمل القنصلي على وجه الخصوص، مؤكدًا حرص البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة بمواصلة البناء على ما حققته اللجنة في دوراتها السابقة ومواصلة الارتقاء بمستويات الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الجهود المشتركة ومناقشة المبادرات المختلفة وفرص تبادل الخبرات بين الجانبين في المجال القنصلي، إلى جانب متابعة تنفيذ عدد من التوصيات ذات الصلة، وبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ضمن نطاق عمل اللجنة.
كلمات دالة
MENAFN09102024000055011008ID1108764142
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.