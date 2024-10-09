أحماض ألفا هيدروكسي: سر بشرة مشرقة ونضرة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - هل تبحثين عن حلول طبيعية لتحسين مظهر بشرتك؟ هل تعانين من مشاكل مثل البشرة الباهتة، حب الشباب، أو ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد؟
إذا كان الأمر كذلك، فإن أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) قد تكون الإجابة التي تبحثين عنها.
ما هي أحماض ألفا هيدروكسي؟
أحماض ألفا هيدروكسي هي مجموعة من الأحماض العضوية المستخلصة من مصادر طبيعية مثل الفواكه والحليب.
تعمل هذه الأحماض على تقشير الطبقة الخارجية من الجلد، مما يساعد على إزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة.
فوائد أحماض ألفا هيدروكسي للبشرة:
تقشير لطيف: تعمل AHA على إزالة خلايا الجلد الميتة بلطف، مما يجعل البشرة أكثر نعومة وإشراقاً.
ترطيب عميق: تساعد AHA على الاحتفاظ بالرطوبة في البشرة، مما يجعلها أكثر نضارة وحيوية.
تفتيح البشرة: تعمل AHA على تقليل ظهور البقع الداكنة والتصبغات، مما يساهم في تفتيح لون البشرة وتوحيده.
مقاومة حب الشباب: تساعد AHA على تقليل انسداد المسام، مما يقلل من ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء.
مقاومة الشيخوخة: تعمل AHA على تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يساعد على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وزيادة مرونة البشرة.
تحسين ملمس البشرة: تجعل AHA ملمس البشرة أكثر نعومة وسلاسة.
أنواع أحماض ألفا هيدروكسي:
حمض الجليكوليك: يستخلص من قصب السكر، وهو من أكثر أنواع AHA شيوعاً.
حمض اللبنيك: يستخلص من الحليب، وهو لطيف على البشرة الحساسة.
حمض الطرطريك: يستخلص من العنب، وهو فعال في تفتيح البشرة.
حمض الماليك: يستخلص من التفاح، وهو يساعد على تحسين ملمس البشرة.
كيفية استخدام أحماض ألفا هيدروكسي:
البدء بتركيز منخفض: إذا كنتِ تستخدمين AHA لأول مرة، فمن الأفضل البدء بتركيز منخفض وزيادته تدريجياً.
الاستخدام الليلي: يفضل استخدام المنتجات التي تحتوي على AHA في الليل، حيث تكون البشرة أكثر حساسية لأشعة الشمس.
استخدام واقي الشمس: لا تنسي استخدام واقي الشمس بانتظام، حيث تزيد AHA من حساسية البشرة لأشعة الشمس.
الترطيب الجيد: بعد استخدام AHA، قومي بترطيب بشرتك جيداً.
نصائح هامة:
استشيري طبيب الجلدية: قبل استخدام أي منتج جديد، استشيري طبيب الجلدية لتحديد النوع المناسب لبشرتك.
اختبار الحساسية: قبل تطبيق AHA على الوجه بالكامل، قومي باختباره على منطقة صغيرة من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية.
التدرج في الاستخدام: لا تستخدمي AHA بشكل يومي في البداية، بل ابدئي باستخدامها مرة أو مرتين في الأسبوع وزيادة التردد تدريجياً.
MENAFN09102024000151011027ID1108763475