حماية المنافسة يعقد ورشة عمل لمجتمع الأعمال بالتعاون مع التجارة الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News) شارك الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فى الندوة التى عقدتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان“جذب الاستثمارات وفتح الأسواق: استراتيجية حماية المنافسة والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات”.
وخلال الجلسة شرح ممتاز رؤية واستراتيجية عمل الجهاز 2021-2025، وما تم تنفيذه منها، والأهداف الأساسية للحد من الممارسات الاحتكارية التى تضر بالمنافسة والعمل على فتح الأسواق وإزالة عوائق الدخول والتوسع، كما شرح الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى ووضع جميع الأطراف اللاعبة فى الأسواق على قدم المساواة، وذلك كله لتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادى وبما يعود بالنفع على الجميع فى مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية، ويضمن رفاهية المستهلكين.
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وقال إن الجهاز أبدى رأيه فى 78 قرار حكومى وتشريع خلال العام الماضى فى إطار تطبيق الحياد التنافسي، كما قام بإصدار مجموعة من الإرشادات بهدف التوافق مع أحكام القانون وتعزيز سياسات المنافسة من بينهما دليل التوافق وتقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة والخاصة بسياسة الإعفاء الكلى وتطبيق أحكام القانون فى قطاع الزى المدرسى وغيرها من الإرشادات والمنشورة على الموقع الإلكترونى للجهاز داعيًا جميع الحاضرين للاطلاع عليها مؤكدًا على أن الجهاز يقدر أهمية ودور مجتمع الأعمال كمكون رئيسى للاقتصاد المصرى وعملية التنمية المستدامة.
كما تحدث ممتاز عن عمل الجهاز فيما يتعلق بسلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)، حيث تم استعراض حالات التركز الاقتصادى المخاطبة بأحكام القانون، ومراحل الفحص والمدة الزمنية وأنواع القرارات وقيمة الغرامات التى حددها القانون، كاشفًا عن أن الجهاز تلقى 32 طلب بالإندماج والاستحواذ منذ التطبيق الفعلى للقانون فى يونيو الماضى وحتى نهاية سبتمبر، وتم اتخاذ قرار بشأن 18 حالة منها، وجاى الفحص فى باقى الطلبات للانتهاء منها قبل المدد الزمنية المحددة.
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