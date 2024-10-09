حماية المنافسة يعقد ورشة عمل لمجتمع الأعمال بالتعاون مع التجارة الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) شارك الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فى الندوة التى عقدتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان“جذب الاستثمارات وفتح الأسواق: استراتيجية حماية المنافسة والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات”.

وخلال الجلسة شرح ممتاز رؤية واستراتيجية عمل الجهاز 2021-2025، وما تم تنفيذه منها، والأهداف الأساسية للحد من الممارسات الاحتكارية التى تضر بالمنافسة والعمل على فتح الأسواق وإزالة عوائق الدخول والتوسع، كما شرح الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى ووضع جميع الأطراف اللاعبة فى الأسواق على قدم المساواة، وذلك كله لتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادى وبما يعود بالنفع على الجميع فى مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية، ويضمن رفاهية المستهلكين.

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وقال إن الجهاز أبدى رأيه فى 78 قرار حكومى وتشريع خلال العام الماضى فى إطار تطبيق الحياد التنافسي، كما قام بإصدار مجموعة من الإرشادات بهدف التوافق مع أحكام القانون وتعزيز سياسات المنافسة من بينهما دليل التوافق وتقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة والخاصة بسياسة الإعفاء الكلى وتطبيق أحكام القانون فى قطاع الزى المدرسى وغيرها من الإرشادات والمنشورة على الموقع الإلكترونى للجهاز داعيًا جميع الحاضرين للاطلاع عليها مؤكدًا على أن الجهاز يقدر أهمية ودور مجتمع الأعمال كمكون رئيسى للاقتصاد المصرى وعملية التنمية المستدامة.

كما تحدث ممتاز عن عمل الجهاز فيما يتعلق بسلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)، حيث تم استعراض حالات التركز الاقتصادى المخاطبة بأحكام القانون، ومراحل الفحص والمدة الزمنية وأنواع القرارات وقيمة الغرامات التى حددها القانون، كاشفًا عن أن الجهاز تلقى 32 طلب بالإندماج والاستحواذ منذ التطبيق الفعلى للقانون فى يونيو الماضى وحتى نهاية سبتمبر، وتم اتخاذ قرار بشأن 18 حالة منها، وجاى الفحص فى باقى الطلبات للانتهاء منها قبل المدد الزمنية المحددة.