هل تستمر مبيعات السيارات الملاكى فى النمو خلال الربع الأخير من 2024؟

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((نجار)): انكماش السوق سيستمر والمبيعات لن تختلف عن العام الماضى
يرى العاملون فى قطاع السيارات ، محدودية فرص تحقيق مبيعات كبيرة للسيارات الملاكي، خلال الربع الأخير من العام الجاري، على غرار ما شهده العام الماضى من تطور فى المبيعات.
وأرجعوا ذلك إلى صعوبات الاستيراد وتراجع المعروض.
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قال كريم نجار، الرئيس التنفيذى لشركة المصرية أوتوموتيف، رئيس شركة كيان إيجيبت، إنَّ حجم مبيعات عام 2024 لن يختلف عن عام 2023، ومن الممكن أن يشهد انخفاضاً، مشيراً إلى أن انكماش السوق سيستمر.
وأضاف ((نجار))، أن الشركة تعمل على الإفراج عن جميع شحنات السيارات فى الموانئ، وتركز على توفير قطع الغيار للصيانة الدورية، وتأمين مخزون كافٍ لضمان عدم توقف أى سيارة بالمراكز؛ بسبب نقص قطع الغيار.
وتوقع أمجد الفقي، مدير علامة جيلى الصينية بمجموعة أبوغالى موتورز، انخفاض مبيعات السيارات الملاكي، خلال الربع الأخير من العام الجاري، مقارنة بما حققه السوق خلال الفترة نفسها من 2023؛ بسبب تأخير تنفيذ التعاقدات ووصولها إلى الموانئ والإفراج عنها.
وأوضح ((الفقي))، أن استمرار توقف تسجيل السيارات عبر المنظومة الإلكترونية للجمارك (ACI) وعدم الإعلان عن موعد محدد لعودته مجدداً، هو السبب الرئيسى وراء توقع انخفاض المبيعات، خاصةً أن هذا الأمر يشمل استيراد جميع أنواع السيارات، بما فى ذلك سيارات المعاقين والاستيراد الشخصي.
وربط ((الفقي)) بين نمو مبيعات السيارات الملاكي، خلال الربع الأخير من العام الماضى 2023، بتخفيض الحكومة تشديدات منع الاستيراد، وعودة الاستيراد وفقاً لمستندات التحصيل، والسماح باستيراد موديلات 2024 و2023، ما انعكس إيجاباً على حركة مبيعات السيارات الملاكي. ((سعد)): ارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض سيضر الطلب
قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب لشركة ((جنباى رويال)) فى مصر، أنَّ السوق يعانى نقصاً حاداً فى عدد السيارات المتاحة، ما يرجح انخفاض المبيعات خلال العام الجاري، أو الاقتراب من حجم المبيعات الذى تحقق خلال العام الماضى.
وأشار ((سعد)) إلى أن إجراءات التعاقد على شحنات جديدة تستغرق نحو شهر، وقد تصل إلى شهرين حتى وصول الشحنة والإفراج عنها من الموانئ.
وتوقع أن يشهد السوق زيادة فى الأسعار؛ نتيجة نقص الكميات المعروضة، مقارنة بارتفاع الطلب الملحوظ.
وأوضح أن الزيادات السعرية دائماً ما تؤدى إلى انخفاض حركة المبيعات؛ بسبب عزوف المستهلكين عن الشراء؛ انتظاراً لتقديم تخفيضات وعروض من قبل الوكلاء أو الموزعين المعتمدين أو التجار.
وأظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات (أميك) ـ الذى حصلت ((البورصة)) على نسخة منه ـ نمو مبيعات سيارات الركوب الملاكى إلى 47.3 ألف سيارة، بارتفاع بلغ نحو 24% خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، مقابل أكثر من 38 ألف سيارة فترة المقارنة.
وفى السياق، سجل إجمالى تراخيص السيارات الملاكى خلال أول 9 أشهر من العام الجارى 2024، نحو 105.7 ألف سيارة، وفقاً للتقرير الشهرى الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.
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