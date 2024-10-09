هل تستمر مبيعات السيارات الملاكى فى النمو خلال الربع الأخير من 2024؟

يرى العاملون فى قطاع السيارات ، محدودية فرص تحقيق مبيعات كبيرة للسيارات الملاكي، خلال الربع الأخير من العام الجاري، على غرار ما شهده العام الماضى من تطور فى المبيعات.

وأرجعوا ذلك إلى صعوبات الاستيراد وتراجع المعروض.

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قال كريم نجار، الرئيس التنفيذى لشركة المصرية أوتوموتيف، رئيس شركة كيان إيجيبت، إنَّ حجم مبيعات عام 2024 لن يختلف عن عام 2023، ومن الممكن أن يشهد انخفاضاً، مشيراً إلى أن انكماش السوق سيستمر.

وأضاف ((نجار))، أن الشركة تعمل على الإفراج عن جميع شحنات السيارات فى الموانئ، وتركز على توفير قطع الغيار للصيانة الدورية، وتأمين مخزون كافٍ لضمان عدم توقف أى سيارة بالمراكز؛ بسبب نقص قطع الغيار.

وتوقع أمجد الفقي، مدير علامة جيلى الصينية بمجموعة أبوغالى موتورز، انخفاض مبيعات السيارات الملاكي، خلال الربع الأخير من العام الجاري، مقارنة بما حققه السوق خلال الفترة نفسها من 2023؛ بسبب تأخير تنفيذ التعاقدات ووصولها إلى الموانئ والإفراج عنها.

وأوضح ((الفقي))، أن استمرار توقف تسجيل السيارات عبر المنظومة الإلكترونية للجمارك (ACI) وعدم الإعلان عن موعد محدد لعودته مجدداً، هو السبب الرئيسى وراء توقع انخفاض المبيعات، خاصةً أن هذا الأمر يشمل استيراد جميع أنواع السيارات، بما فى ذلك سيارات المعاقين والاستيراد الشخصي.

وربط ((الفقي)) بين نمو مبيعات السيارات الملاكي، خلال الربع الأخير من العام الماضى 2023، بتخفيض الحكومة تشديدات منع الاستيراد، وعودة الاستيراد وفقاً لمستندات التحصيل، والسماح باستيراد موديلات 2024 و2023، ما انعكس إيجاباً على حركة مبيعات السيارات الملاكي.

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب لشركة ((جنباى رويال)) فى مصر، أنَّ السوق يعانى نقصاً حاداً فى عدد السيارات المتاحة، ما يرجح انخفاض المبيعات خلال العام الجاري، أو الاقتراب من حجم المبيعات الذى تحقق خلال العام الماضى.

وأشار ((سعد)) إلى أن إجراءات التعاقد على شحنات جديدة تستغرق نحو شهر، وقد تصل إلى شهرين حتى وصول الشحنة والإفراج عنها من الموانئ.

وتوقع أن يشهد السوق زيادة فى الأسعار؛ نتيجة نقص الكميات المعروضة، مقارنة بارتفاع الطلب الملحوظ.

وأوضح أن الزيادات السعرية دائماً ما تؤدى إلى انخفاض حركة المبيعات؛ بسبب عزوف المستهلكين عن الشراء؛ انتظاراً لتقديم تخفيضات وعروض من قبل الوكلاء أو الموزعين المعتمدين أو التجار.

وأظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات (أميك) ـ الذى حصلت ((البورصة)) على نسخة منه ـ نمو مبيعات سيارات الركوب الملاكى إلى 47.3 ألف سيارة، بارتفاع بلغ نحو 24% خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، مقابل أكثر من 38 ألف سيارة فترة المقارنة.

وفى السياق، سجل إجمالى تراخيص السيارات الملاكى خلال أول 9 أشهر من العام الجارى 2024، نحو 105.7 ألف سيارة، وفقاً للتقرير الشهرى الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.