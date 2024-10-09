سيمون جونسون يكتب: هل تُفيد تعريفات ترامب الجمركية الأثرياء فقط؟

يتلخص جوهر السياسات الاقتصادية المُقترحة من قِبَل المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد فى فرض رسوم جمركية ضخمة جديدة على كل السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة.

يزعم الرئيس الأمريكى السابق أن التعريفات الجمركية ستحمى الوظائف، وتزيد الأجور، وتبشر بعصر جديد من الرخاء الأمريكى.

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ويبدو أن ترامب مقتنع بأنه وجد حلًا اقتصاديًا شافيًا من كل داء، ولهذا يُطلِق على نفسه بفخر لقب ((رجل التعريفات الجمركية)).

لكن التعريفة الجمركية ليست أكثر من اسم مُفتَخَر لضريبة مفروضة على الناس الذين يشترون السلع المستوردة ((وأى شىء يُنتَج محليًا باستخدام مدخلات مستوردة))، وعلى هذا فإنَّ اقتراح ترامب من شأنه أن يضغط على جميع الأسر الأمريكية، وسوف يكون تأثيره قاسيًا بشكل خاص على العاملين من أصحاب الدخول الأدنى.

وحتى لو لم تَجُرّ هذه التعريفات الجمركية العالم إلى حرب تجارية مدمرة للذات، فمن المرجح أن ينتقم شركاء الولايات المتحدة التجاريون، وهذا من شأنه أن يلحق الأذى بكل من يعمل فى قطاع التصدير الناجح العالى الإنتاجية فى أمريكا.

يحمل ترامب شهادة من كلية وارتون فى جامعة بنسلفانيا، وبالتالى ينبغى له أن يعرف كيف تعمل التعريفات الجمركية.

الواقع أن ترامب تخرج فى عام 1968، لكن تحليل التعريفات الجمركية كان مفهومًا تمامًا قبل خمسين عامًا، وتظل الحقائق الأساسية كما هى.

تشير تقديرات كيمبرلى كلوزينج ومارى لوفلى، وهما من أبرز الخبراء على مستوى العالم فى القضايا الضريبية، إلى أن التعريفات الجمركية التى يريد ترامب فرضها ستكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة أكثر من 2600 دولار، ((نَشَر هذا التقدير معهد بيترسون للاقتصاد الدولى، الذى كنت أنتمى إليه سابقًا، لكننى لم أشارك فى إعداد هذا التقرير أو أى عمل مرتبط به)).

تحلل كلوزينج ولوفلى نظام التعريفات الذى من شأنه أن يفرض ضريبة بنسبة 60% على الواردات الصينية وضريبة إضافية بنسبة 20% على جميع الواردات الأخرى، وهو هدف ترامب المُعلَن.

وتمثل الزيادة الضريبية السنوية البالغة 2600 دولار على الأسرة المتوسطة خسارة هائلة فى القدرة على الإنفاق ((4.1% من دخلها بعد الضريبة)).

لكن ((خسارة المستهلك بسبب التعريفة المقترحة)) ستكون أكبر كثيرًا بالنسبة لأدنى 20% على سُلَّم توزيع الدخل، أكثر من 6% من الدخل بعد الضريبة.

فى المقابل، لن تتجاوز خسارة المنتمين إلى فئة الأعلى 1% دخلًا بسبب هذه التعريفات الجمركية 1.4%.

يعكس هذا التأثير المتفاوت حقيقة مفادها أن أصحاب الدخل الأدنى يستهلكون، بشكل مباشر وغير مباشر، قدرًا أكبر من الواردات، كنسبة من إنفاقهم، مقارنة بالأشخاص الأكثر ثراءً.

تتصدى كلوزينج ولوفلى أيضًا لتقييم التأثيرات المترتبة على تمديد التخفيضات الضريبية من عهد ترامب، والتى تعود بالفائدة بشكل خاص على الأشخاص الأعلى دخلًا.

والتأثير الصافى المشترك الذى يخلفه تمديد هذه التخفيضات، وهو ما يريد ترامب فعله بكل تأكيد مقترنًا بفرض تعريفات جمركية عالية على كل الواردات، من شأنه أن يجعل أعلى 1% دخلًا فى حال أفضل.

لكن الجميع غيرهم سوف يخسرون، لذا فإن ما يقترحه ترامب فى حقيقة الأمر هو إعادة توزيع هائلة للدخل لصالح الأمريكيين الأعلى دخلًا.

فى واقع الأمر، يريد ترامب زيادة الضرائب على الأمريكيين العاملين لتغطية تكلفة التخفيضات الضريبية التى تحابى فى المقام الأول أشخاصًا أثرياء بالفعل.

يزعم الحزب الجمهورى مرارًا وتكرارًا أنه ضد زيادة الضرائب على معظم الأمريكيين، لكن هذا هو بالضبط ما يقترحه ترامب.

وكما يقول جروفر نوركويست، مؤسس ورئيس منظمة ((أمريكيين من أجل الإصلاح الضريبى))، فإنَّ ((الرسوم الجمركية هى فى حقيقة الأمر ضرائب)).

هذه الضرائب سوف يدفعها أمريكيون، وليس شركات أجنبية، كما يزعم ترامب زورًا.

إن خلق مزيد من الوظائف الجيدة فى أمريكا يجب أن يكون على رأس أولويات صناع السياسات الفيدراليين، لكن فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات لن يُفضى إلى هذا.

ويتمثل نهج أفضل كثيرًا فى تعزيز تطوير العلوم الرائدة وتشجيع تسويق هذه الأفكار الجديدة تجاريًا فى الشركات التى تؤسَّس فى الولايات المتحدة.

كما أوضحت أنا وجوناثان جروبر فى كتاب ((دفع عجلة أمريكا))، الذى نُشر فى عام 2019، اعتادت الولايات المتحدة على القيام بقدر كبير من هذا ((نسبة إلى حجم الاقتصاد)) فى العقود التالية للحرب العالمية الثانية.

ما يدعو إلى التفاؤل أن إدارة الرئيس جو بايدن عملت، بدعم من الحزبين، على الدفع بهذه الأجندة فى قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم لعام 2022، كما طرحت نائبة الرئيس كامالا هاريس ـ خصم ترامب ـ مقترحات من شأنها أن تدفع الولايات المتحدة إلى الأمام فى هذا الاتجاه.

صحيح أن التمويل الكافى لدعم هذه الجهود كان أبطأ من أن يظهر، لكن البقاء على المسار أمر منطقى.

فقد اقترحت حملة هاريس ((إعفاءً ضريبيًا تقدميًا لأمريكا))، والذى ((سيستهدف الاستثمار وخلق فرص العمل فى صناعات استراتيجية رئيسية)).

إن الاستيلاء على الريادة التكنولوجية والاحتفاظ بها أمر مهم، فإذا كنت أول من يَخترِع وأول من يَطرَح فى السوق، فسوف تحظى بالفرصة لخلق مزيد من الوظائف الجيدة التى قد تنشأ فى أى صناعة عالمية جديدة.

وقد فعلت الولايات المتحدة هذا من قبل، فى أربعينيات وخمسينيات وستينيات القرن العشرين عقود من الرخاء المشترك التى شهدت خفض التعريفات الجمركية، وليس زيادتها.