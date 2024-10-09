أنطونيو غوتيريش يدين خطة إسرائيلية تهدف إلى تصنيف الأونروا منظمة إرهابية

(MENAFN
- Swissinfo)
عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن معارضته الشديدة للقانون الذي اقترحه البرلمان
الإسرائيلي والذي يصنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.ات (الأونروا) منظمة إرهابية.
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09 أكتوبر 2024 - 13:29
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Keystone-SDA/ع.ع
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Guterres condemns Israel's plan to label UNRWA a terrorist organisation
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وقال غوتيريش في نيويورك إن هذا القانون من شأنه أن”يُجهز” على الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية وخفض التوترات في قطاع غزة، وكذلك في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأضاف:”ستكون نكبة في وضع هو كارثة كاملة بالفعل“.
وكتب غوتيريش مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليعرب له عن”قلقه العميق“ بشأن القانون المقترح،”الذي يمكن أن يحول دون مواصلة الأونروا لعملها الحيوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة“، كما قال.
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