أنطونيو غوتيريش يدين خطة إسرائيلية تهدف إلى تصنيف الأونروا منظمة إرهابية

MENAFN - Swissinfo) عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن معارضته الشديدة للقانون الذي اقترحه الإسرائيلي والذي يصنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.ات (الأونروا) منظمة إرهابية.

English en Guterres condemns Israel's plan to label a organisation الأصلي طالع المزيدGuterres condemns Israel's plan to label UNRWA a terrorist organisatio

تم نشر هذا المحتوى على 09 أكتوبر 2024 - 13:29 2دقائق Keystone-SDA/ع.ع

وقال غوتيريش في نيويورك إن هذا القانون من شأنه أن”يُجهز” على الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية وخفض التوترات في قطاع غزة، وكذلك في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأضاف:”ستكون نكبة في وضع هو كارثة كاملة بالفعل“.

وكتب غوتيريش مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليعرب له عن”قلقه العميق“ بشأن القانون المقترح،”الذي يمكن أن يحول دون مواصلة الأونروا لعملها الحيوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة“، كما قال.