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أنطونيو غوتيريش يدين خطة إسرائيلية تهدف إلى تصنيف الأونروا منظمة إرهابية

10/9/2024 10:10:29 AM
(MENAFN- Swissinfo) عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن معارضته الشديدة للقانون الذي اقترحه البرلمان الإسرائيلي والذي يصنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.ات (الأونروا) منظمة إرهابية.

تم نشر هذا المحتوى على 09 أكتوبر 2024 - 13:29 2دقائق Keystone-SDA/ع.ع
  • English en Guterres condemns Israel's plan to label UNRWA a terrorist organisation الأصلي طالع المزيدGuterres condemns Israel's plan to label UNRWA a terrorist organisatio

وقال غوتيريش في نيويورك إن هذا القانون من شأنه أن”يُجهز” على الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية وخفض التوترات في قطاع غزة، وكذلك في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأضاف:”ستكون نكبة في وضع هو كارثة كاملة بالفعل“.

وكتب غوتيريش مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليعرب له عن”قلقه العميق“ بشأن القانون المقترح،”الذي يمكن أن يحول دون مواصلة الأونروا لعملها الحيوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة“، كما قال.

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