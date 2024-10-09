إصابات جراء اطلاق رشقة صاروخية نحو حيفا وحزب الله يستهدف قوات إسرائيلية متوغلة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - أصيب عدد من الإسرائيليين بجراح وصفت حالة أحدهم بالمتوسطة جراء إطلاق رشقة صاروخية من لبنان نحو حيفا وعكا و"الكرايوت"، وقد رصد سقوط قذائف في منطقة خليج حيفا ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي واعتراض قذائف أخرى في سماء المنطقة.
يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه الواسع على لبنان لليوم السابع عشر، وذلك من خلال شن غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومدن وبلدات الجنوب اللبناني، في وقت واصل حزب الله إطلاق الرشقات الصاروخية على العمق الإسرائيلي.
ودوت صافرت الإنذار مرارات متعددة في مناطق متعددة في شمالي الاسرائيلي ومناطق الجليل الأعلى والغربي، وجنوب حيفا ومنطقة الكرمل، حيث أطلق حزب الله عشرات الصواريخ والتي طالت مدينة الخضيرة ومحيطها ومدينة قيساريا، حيث فشلت القبة الحديدية ومقلاع داوود من اعتراض بعضها.
يأتي ذلك، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي محاولاته التوغل برا في بعض المناطق الحدودية مع لبنان، في حين أعلن حزب الله التصدي له وإفشال كل محاولاته بالتقدم واحتلال بعض القرى الجنوبية.
وأعلن حزب الله تفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا، مؤكدا إيقاع إصابات دقيقة في صفوف القوة، وكذلك استهداف مجموعة من الجنود حاولوا التقدم باتجاه منطقة اللبونة، مؤكداً تحقيق إصابات في صفوفها ما أدى لتراجعهم.
وفي الجانب الإسرائيلي، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إصابة 3 من جنوده بجروح خطيرة في المعارك عند الحدود مع لبنان.
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