إصابات جراء اطلاق رشقة صاروخية نحو حيفا وحزب الله يستهدف قوات إسرائيلية متوغلة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أصيب عدد من الإسرائيليين بجراح وصفت حالة أحدهم بالمتوسطة جراء إطلاق رشقة صاروخية من لبنان نحو حيفا وعكا و"الكرايوت"، وقد رصد سقوط قذائف في منطقة خليج حيفا ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي واعتراض قذائف أخرى في سماء المنطقة.

يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه الواسع على لبنان لليوم السابع عشر، وذلك من خلال شن غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومدن وبلدات الجنوب اللبناني، في وقت واصل حزب الله إطلاق الرشقات الصاروخية على العمق الإسرائيلي.

ودوت صافرت الإنذار مرارات متعددة في مناطق متعددة في شمالي الاسرائيلي ومناطق الجليل الأعلى والغربي، وجنوب حيفا ومنطقة الكرمل، حيث أطلق حزب الله عشرات الصواريخ والتي طالت مدينة الخضيرة ومحيطها ومدينة قيساريا، حيث فشلت القبة الحديدية ومقلاع داوود من اعتراض بعضها.

يأتي ذلك، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي محاولاته التوغل برا في بعض المناطق الحدودية مع لبنان، في حين أعلن حزب الله التصدي له وإفشال كل محاولاته بالتقدم واحتلال بعض القرى الجنوبية.

وأعلن حزب الله تفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا، مؤكدا إيقاع إصابات دقيقة في صفوف القوة، وكذلك استهداف مجموعة من الجنود حاولوا التقدم باتجاه منطقة اللبونة، مؤكداً تحقيق إصابات في صفوفها ما أدى لتراجعهم.

وفي الجانب الإسرائيلي، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إصابة 3 من جنوده بجروح خطيرة في المعارك عند الحدود مع لبنان.