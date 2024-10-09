معلمون يطالبون بتوضيح أسباب نقلهم والتربية تؤكد قانونية إجراءاتها

MENAFN - Amman Net) بناء على تنسيب من مديرية إدارة الموارد البشرية في وزارة والتعليم، تم 6 معلمين من مديرية التربية والتعليم للواء ماركا في محافظة العاصمة إلى مديريات تربيةكل من لواء القويسمة، ولواء الجيزة، ولواء سحاب.

ووفقا للمعلمين

الذين شملهم القرار، فقد تم ابلاغهم بالقرار دون معرفة الاسباب الحقييقية وراء ذلك، رغم إن قانون ديوان الخدمة المدنية ينص على امكانية نقل المعلمين بين المدراس

في حال مخالفتهم للتعليمات والانظمة.

من جانبها، تؤكد وزارة التربية والتعليم أن أي اجراءات نقل تتخذها الوزارة تتم بعد دراسة لجنة متخصصة، ولا تتخذ هذه القرارات بشكل عشوائي.





تفاصيل النقل

يوضح

الأستاذ مازن سلامة، أحد المعلمين المشمولين الذين شملهم قرار النقل، لـ "عمان نت" أن المشكلة بدأت في بداية العام الدراسي الحالي عندما قام أحد المعلمين بإرسال رسائل ومقاطع فيديو للمسؤولين في الوزارة تتضمن نقص بالأدراج والألواح ونقص في الكوادر التعليمية في المدرسة،

دون أي إشارة إلى تقصير المعلمين الذين تم نقلهم في تقديم الدروس للطلاب.

بعد ذلك، يضيف سلامة، زار مسؤولون من وزارة التربية التعليم المدرسة وقاموا بجولة تفقدية، حيث تحدثوا مع المعلمين حول سير عملية التدريس فقط، ولكن في اليوم التالي، تفاجأ

المعلمون بتلقي

بلاغ رسمي عبر الواتساب من مساعد مدير المدرسة، يبلغهم فيه بقرار نقلهم.





















يستهجن سلامة

هذا القرار، مشيرا إلى أن المعلمين

المنقولين كانوا ملتزمين بتقديم الدروس ولم تسجل ضدهم أي شكاوى بهذا الشأن، ولم يتعرضوا لأي استجواب طوال سنوات خدمتهم، ولم يرتكبوا أي مخالفات للقوانين أو الأنظمة.

وعند مراجعة المعلمين لمديرية التربية والتعليم المختصة، كان الرد أن سبب النقل هو "فني" وأنه صدر بقرار من وزير التربية ولا يمكن التراجع عنه، مع رفض مقابلتهم للوزير، وفقا لسلامة.

قرار النقل له تبعات سلبية، موضحا

سلامة بأنه يسكن في منطقة طبربور، في حين تم نقله إلى منطقة الجيزة التي تبعد عن مسكنه حوالي 97 كيلومترا، وهو لا يملك سيارة خاصة مما يضيف عبئا ماليا إضافيا عليه، ويتساءل كيف ستكون نفسيته كمعلم عند وصوله للمدرسة وهو مطالب بتدريس الطلاب في ظل هذه الظروف.





رد الوزارة



بحسب مصدر رسمي من وزارة التربية والتعليم، يؤكد بأنه تم إبلاغ المعلمين بنقلهم نتيجة لمخالفتهم للأنظمة، مشيرا إلى أن قرار النقل اتخذته لجنة مختصة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار دون النظر في الأسباب.

بينما ينفي المعلمون تشكيل أي لجنة أو إجراء أي استجواب بحقهم، وأوضحوا أنهم طلبوا من وزارة التربية والتعليم مراجعة ملفاتهم، التي يؤكدون خلوها من أي تجاوزات للأنظمة والقوانين، إلا أنهم لم يتلقوا أي استجابة.

وتنص المادة 43 (أ) من نظام ديوان الخدمة المدنية على أن للوزير، بناء على توصية الأمين العام، صلاحية نقل موظفي الدائرة من وظيفة إلى أخرى لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.

كما تمنح المادة نفسها الوزير، بغض النظر عن الفقرة "1"، صلاحية الموافقة على إلحاق أي موظف للعمل في دائرة أو جهة أخرى بناء على توصية الأمين العام.