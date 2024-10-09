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صادرات تركيا للفلسطينيين تقفز 6 أمثال بعد وقف التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة

10/9/2024 7:08:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) إسطنبول / PNN - أظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن صادرات تركيا إلى الأراضي الفلسطينية قفزت بنحو ستة أمثال في أول تسعة أشهر من العام إلى 571.2 مليون دولار، وذلك بعد خمسة أشهر من وقف أنقرة التجارة مع إسرائيل احتجاجا على حرب غزة.
وزادت الصادرات بشدة بعد دخول حظر التجارة مع إسرائيل حيز التنفيذ وارتفعت 526 في المئة.
وكشفت بيانات مجلس المُصدِّرين الأتراك أن الصادرات التركية إلى الأراضي الفلسطينية قفزت 35 في المئة إلى 49.4 مليون دولار في أول أربعة أشهر من العام.
وقدم النائب البرلماني التركي المعارض مصطفى ينر أوغلو أمس الأول استجواباً بشأن الزيادة الحادة في الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية واستمرار حركة السفن من تركيا إلى إسرائيل رغم حظر التجارة.
وطلب ينر أوغلو من وزير التجارةالتركي عمر بولات الرد على تقارير إعلامية محلية تفيد بأن التجارة مع إسرائيل مستمرة في الخفاء عبر شركات فلسطينية وبأن البضائع تُدون في وثائق الشحن على أنها متجهة إلى الأراضي الفلسطينية في حين أنها متجهة إلى إسرائيل.
وردا على طلب من رويترز للتعليق، أشارت وزارة التجارة إلى البيانات السابقة بشأن هذه المسألة.
ونفت الوزارة في 18 سبتمبر/أيلول أن التجارة مع إسرائيل مستمرة وأكدت أنها توقفت في الثاني من مايو/أيار.
وقالت إن السلطات الفلسطينية أعلنت مرات عدة أن البضائع التركية يقتصر استخدامها على الأراضي الفلسطينية التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.وفرضت الوزارة قيوداً على تصدير 54 منتجاً إلى إسرائيل في أبريل/نيسان قبل أن توقف الاستيراد والتصدير بشكل كامل في أوائل مايو/أيار.
وتقول تركيا حالياً إنها لن تستأنف التجارة مع إسرائيل، التي تبلغ قيمتها سبعة مليارات دولار سنوياً، لحين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لتصبح بذلك أول شريك تجاري رئيسي لإسرائيل يتخذ مثل هذه الخطوة.

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