إصابة كبير مستشاري وزير المالية الإسرائيلي في معارك جنوب لبنان

إصابة كبير مستشاري وزير المالية الإسرائيلي في معارك جنوب لبنان
التاريخ
10/9/2024 6:09:48 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
الداخل المحتل / PNN - أصيب كبير مستشاري وزير
المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في معارك جنوب لبنان.
ووفق موقع 0404 الإسرائيلي، أصيب شموئيل بوخريس، المستشار الأول لوزير المالية، خلال مواجهة في جنوب لبنان.
وأضاف أن“حالة بوخريس جيدة”.
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