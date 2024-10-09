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إصابة كبير مستشاري وزير المالية الإسرائيلي في معارك جنوب لبنان

10/9/2024 6:09:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - أصيب كبير مستشاري وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في معارك جنوب لبنان.

ووفق موقع 0404 الإسرائيلي، أصيب شموئيل بوخريس، المستشار الأول لوزير المالية، خلال مواجهة في جنوب لبنان.

وأضاف أن“حالة بوخريس جيدة”.

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