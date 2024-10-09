تحذير أممي من دوامة موت أخرى في لبنان على غرار غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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حنيف/PNN- دعا مسؤولون في الأمم المتحدة معنيون بالشأن الانساني إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف النزاع المتصاعد بين إسرائيل ولبنان محذرين من أن الأخير قد يواجه "دوامة موت" كما وقع في غزة.
وقال مدير لبنان في برنامج الأغذية العالمي ماثيو هولينغوورث: "علينا القيام بكل ما يمكن للحؤول دون وقوع ذلك".
وأعرب المسؤول عن قلقه من أوجه الشبه بين لبنان وغزة حيث أمضى النصف الأول من هذا العام ينسق عمليات البرنامج، في خضم الحرب الإسرائيلية المدمرة والمتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وقال إن "الأمر لا يفارق ذهني من الوقت الذي أستيقظ فيه حتى أخلد للنوم، أننا قد ننزلق إلى دوامة الموت ذاتها.. لا يجب أن نسمح بحصول ذلك".
وأوضح هولينغوورث أن كثيرين يفرون "لأنهم شاهدوا على مدى العام المنصرم أن الحرب في قطاع غزة تواصلت، وتعرضت الأحياء للتدمير والقصف، وهذا الأمر حفر عميقا في نفوسهم، في قلوبهم، في أذهانهم".
وأبدى المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة جيمس إيلدر، أسفه لأن "أوجه التشابه للأسف حاضرة، مثل النزوح على الأرض، أو التأثير على الأطفال، أو اللغة المستخدمة.. لتلطيف الوقائع على الأرض".
وأشار جيريمي لورنس من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى "أننا نرى الأنماط نفسها التي رأيناها في غزة.. الدمار يفوق قدرة الناس في لبنان على التصديق، كما (كان الأمر) في غزة. لا يمكننا أن ندع ذلك يتكرر".
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