Wednesday, 09 October 2024 11:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحذير أممي من دوامة موت أخرى في لبنان على غرار غزة

10/9/2024 2:09:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) حنيف/PNN- دعا مسؤولون في الأمم المتحدة معنيون بالشأن الانساني إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف النزاع المتصاعد بين إسرائيل ولبنان محذرين من أن الأخير قد يواجه "دوامة موت" كما وقع في غزة.

وقال مدير لبنان في برنامج الأغذية العالمي ماثيو هولينغوورث: "علينا القيام بكل ما يمكن للحؤول دون وقوع ذلك".

وأعرب المسؤول عن قلقه من أوجه الشبه بين لبنان وغزة حيث أمضى النصف الأول من هذا العام ينسق عمليات البرنامج، في خضم الحرب الإسرائيلية المدمرة والمتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقال إن "الأمر لا يفارق ذهني من الوقت الذي أستيقظ فيه حتى أخلد للنوم، أننا قد ننزلق إلى دوامة الموت ذاتها.. لا يجب أن نسمح بحصول ذلك".

وأوضح هولينغوورث أن كثيرين يفرون "لأنهم شاهدوا على مدى العام المنصرم أن الحرب في قطاع غزة تواصلت، وتعرضت الأحياء للتدمير والقصف، وهذا الأمر حفر عميقا في نفوسهم، في قلوبهم، في أذهانهم".

وأبدى المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة جيمس إيلدر، أسفه لأن "أوجه التشابه للأسف حاضرة، مثل النزوح على الأرض، أو التأثير على الأطفال، أو اللغة المستخدمة.. لتلطيف الوقائع على الأرض".

وأشار جيريمي لورنس من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى "أننا نرى الأنماط نفسها التي رأيناها في غزة.. الدمار يفوق قدرة الناس في لبنان على التصديق، كما (كان الأمر) في غزة. لا يمكننا أن ندع ذلك يتكرر".

MENAFN09102024000205011050ID1108760654

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث