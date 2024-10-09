تحذير أممي من دوامة موت أخرى في لبنان على غرار غزة

MENAFN - Palestine News ) حنيف/PNN- دعا مسؤولون في الأمم المتحدة معنيون بالشأن الانساني إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف النزاع المتصاعد بين إسرائيل ولبنان محذرين من أن الأخير قد يواجه "دوامة موت" كما وقع في غزة.

وقال مدير لبنان في برنامج الأغذية العالمي ماثيو هولينغوورث: "علينا القيام بكل ما يمكن للحؤول دون وقوع ذلك".

وأعرب المسؤول عن قلقه من أوجه الشبه بين لبنان وغزة حيث أمضى النصف الأول من هذا العام ينسق عمليات البرنامج، في خضم الحرب الإسرائيلية المدمرة والمتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقال إن "الأمر لا يفارق ذهني من الوقت الذي أستيقظ فيه حتى أخلد للنوم، أننا قد ننزلق إلى دوامة الموت ذاتها.. لا يجب أن نسمح بحصول ذلك".

وأوضح هولينغوورث أن كثيرين يفرون "لأنهم شاهدوا على مدى العام المنصرم أن الحرب في قطاع غزة تواصلت، وتعرضت الأحياء للتدمير والقصف، وهذا الأمر حفر عميقا في نفوسهم، في قلوبهم، في أذهانهم".

وأبدى المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة جيمس إيلدر، أسفه لأن "أوجه التشابه للأسف حاضرة، مثل النزوح على الأرض، أو التأثير على الأطفال، أو اللغة المستخدمة.. لتلطيف الوقائع على الأرض".

وأشار جيريمي لورنس من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى "أننا نرى الأنماط نفسها التي رأيناها في غزة.. الدمار يفوق قدرة الناس في لبنان على التصديق، كما (كان الأمر) في غزة. لا يمكننا أن ندع ذلك يتكرر".