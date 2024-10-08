تعيين الرائد زين الشوملي مديرا بوزارة الداخلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

المادة‭ ‬الأولى

تُعين‭ ‬الرائد‭ ‬زين‭ ‬عبدالله‭ ‬عيسى‭ ‬الشوملي‭ ‬مديرًا‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

يتولى‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬تسكين‭ ‬المدير‭ ‬المذكور‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الإدارات‭ ‬الشاغرة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وفق‭ ‬مهام‭ ‬ومسؤوليات‭ ‬كل‭ ‬إدارة،‭ ‬والاشتراطات‭ ‬اللازمة‭ ‬فيمن‭ ‬يشغلها،‭ ‬وبمراعاة‭ ‬مؤهلاته‭ ‬وخبراته‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

على‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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