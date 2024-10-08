تعيين الرائد زين الشوملي مديرا بوزارة الداخلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (50) لسنة 2024 بتعيين مدير في وزارة الداخلية، وذلك بناءً على عرْض وزير الداخلية، جاء فيه:
المادة الأولى
تُعين الرائد زين عبدالله عيسى الشوملي مديرًا بوزارة الداخلية.
المادة الثانية
يتولى وزير الداخلية تسكين المدير المذكور في المادة الأولى من هذا القرار في إحدى الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وفق مهام ومسؤوليات كل إدارة، والاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها، وبمراعاة مؤهلاته وخبراته.
المادة الثالثة
على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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