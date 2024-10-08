Wednesday, 09 October 2024 03:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلدي الجنوبية: أصحاب فرشات ((سوق المقاصيص)) يتنقلون من موقع إلى آخر سعيا لإيجاد مساحة دائمة لهم

10/8/2024 7:16:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص


ذكر‭ ‬مبارك‭ ‬فرج‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬أصحاب‭ ‬فرشات‭ ‬سوق‭ ‬المقاصيص‭ ‬مازالوا‭ ‬يتنقلون‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬منذ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بغية‭ ‬إيجاد‭ ‬موقع‭ ‬دائم‭ ‬لهم‭.‬

وقال‭ ‬إنهم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانوا‭ ‬يفترشون‭ ‬الأرض‭ ‬الجنوبية‭ ‬لمتجر‭ ‬رامز‭ ‬انتقلوا‭ ‬إلى‭ ‬مساحة‭ ‬الرصيف‭ ‬الرملية‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬متجر‭ ‬اللبناني‭ ‬السابق‭ ‬وبات‭ ‬وضعهم‭ ‬أشبه‭ ‬بأصحاب‭ ‬الفرشات‭ ‬الأسبوعية‭ ‬المتنقلة‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬إلى‭ ‬أخرى،‭ ‬متسائلا‭ ‬إلى‭ ‬متى‭ ‬سيظل‭ ‬سوق‭ ‬المقاصيص‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المعالم‭ ‬الثقافية‭ ‬والتجارية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحال؟

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الباعة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬لم‭ ‬يتوقفوا‭ ‬عن‭ ‬مناشدة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بإنشاء‭ ‬سوق‭ ‬لهم‭ ‬كونه‭ ‬يمثل‭ ‬جزءاً‭ ‬مهماً‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬المحلي‭ ‬ويعكس‭ ‬تقاليد‭ ‬المجتمع‭ ‬وعاداته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬مختلف‭ ‬السلع‭ ‬من‭ ‬الملابس‭ ‬والأثاث‭ ‬إلى‭ ‬التحف‭ ‬والمنتجات‭ ‬اليدوية‭ ‬التي‭ ‬يقبل‭ ‬عليها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬بيد‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الاكتراث‭ ‬لمناشداتهم‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إنشاء‭ ‬سوق‭ ‬المقاصيص‭ ‬الرسمي‭ ‬سيوفر‭ ‬بيئة‭ ‬منظمة‭ ‬للبائعين‭ ‬ويُحسن‭ ‬من‭ ‬المظهر‭ ‬العام‭ ‬للمنطقة‭ ‬مع‭ ‬إضفاء‭ ‬الصورة‭ ‬الإيجابية‭ ‬للمدينة‭ ‬أو‭ ‬المنطقة‭ ‬ما‭ ‬يخدم‭ ‬الكل‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬والشراء‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬الباعة‭ ‬على‭ ‬حواف‭ ‬الشارع،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ (‬سوق‭ ‬المقاصيص‭) ‬وتطويره‭ ‬يعتبر‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الثقافية‭ ‬وتعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬المحلية‭ ‬واستقطاب‭ ‬الجاليات‭ ‬الأخرى‭ ‬إذا‭ ‬توافرت‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬فيه‭ ‬كالمرافق‭ ‬الصحية‭ ‬ومواقف‭ ‬السيارات‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يسعى‭ ‬له‭ ‬أصحاب‭ ‬فرشات‭ ‬سوق‭ ‬المقاصيص‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN08102024000055011008ID1108759843

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث