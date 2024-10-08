بلدي الجنوبية: أصحاب فرشات ((سوق المقاصيص)) يتنقلون من موقع إلى آخر سعيا لإيجاد مساحة دائمة لهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





ذكر‭ ‬مبارك‭ ‬فرج‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬أصحاب‭ ‬فرشات‭ ‬سوق‭ ‬المقاصيص‭ ‬مازالوا‭ ‬يتنقلون‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬منذ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بغية‭ ‬إيجاد‭ ‬موقع‭ ‬دائم‭ ‬لهم‭.‬

وقال‭ ‬إنهم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانوا‭ ‬يفترشون‭ ‬الأرض‭ ‬الجنوبية‭ ‬لمتجر‭ ‬رامز‭ ‬انتقلوا‭ ‬إلى‭ ‬مساحة‭ ‬الرصيف‭ ‬الرملية‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬متجر‭ ‬اللبناني‭ ‬السابق‭ ‬وبات‭ ‬وضعهم‭ ‬أشبه‭ ‬بأصحاب‭ ‬الفرشات‭ ‬الأسبوعية‭ ‬المتنقلة‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬إلى‭ ‬أخرى،‭ ‬متسائلا‭ ‬إلى‭ ‬متى‭ ‬سيظل‭ ‬سوق‭ ‬المقاصيص‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المعالم‭ ‬الثقافية‭ ‬والتجارية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحال؟

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الباعة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬لم‭ ‬يتوقفوا‭ ‬عن‭ ‬مناشدة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بإنشاء‭ ‬سوق‭ ‬لهم‭ ‬كونه‭ ‬يمثل‭ ‬جزءاً‭ ‬مهماً‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬المحلي‭ ‬ويعكس‭ ‬تقاليد‭ ‬المجتمع‭ ‬وعاداته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬مختلف‭ ‬السلع‭ ‬من‭ ‬الملابس‭ ‬والأثاث‭ ‬إلى‭ ‬التحف‭ ‬والمنتجات‭ ‬اليدوية‭ ‬التي‭ ‬يقبل‭ ‬عليها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬بيد‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الاكتراث‭ ‬لمناشداتهم‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إنشاء‭ ‬سوق‭ ‬المقاصيص‭ ‬الرسمي‭ ‬سيوفر‭ ‬بيئة‭ ‬منظمة‭ ‬للبائعين‭ ‬ويُحسن‭ ‬من‭ ‬المظهر‭ ‬العام‭ ‬للمنطقة‭ ‬مع‭ ‬إضفاء‭ ‬الصورة‭ ‬الإيجابية‭ ‬للمدينة‭ ‬أو‭ ‬المنطقة‭ ‬ما‭ ‬يخدم‭ ‬الكل‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬والشراء‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬الباعة‭ ‬على‭ ‬حواف‭ ‬الشارع،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ (‬سوق‭ ‬المقاصيص‭) ‬وتطويره‭ ‬يعتبر‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الثقافية‭ ‬وتعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬المحلية‭ ‬واستقطاب‭ ‬الجاليات‭ ‬الأخرى‭ ‬إذا‭ ‬توافرت‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬فيه‭ ‬كالمرافق‭ ‬الصحية‭ ‬ومواقف‭ ‬السيارات‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يسعى‭ ‬له‭ ‬أصحاب‭ ‬فرشات‭ ‬سوق‭ ‬المقاصيص‭. ‬

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