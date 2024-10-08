الملك يشيد بدور مجموعة اللولو في دعم القطاع التجاري والاقتصادي والاستثماري في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في قصر الصخير أمس، يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، وذلك للسلام على جلالته.
وخلال اللقاء، رحب جلالة الملك المعظم بالسيد يوسف علي، وأشاد جلالته بمشاريعه التجارية الناجحة ودور مجموعة اللولو في دعم القطاع التجاري والاقتصادي والاستثماري في مملكة البحرين، وما توفره من المواد الغذائية والاستهلاكية، وما تشهده من توسع في أنشطة أعمالها داخل المملكة وخارجها متمنيًا له دوام التوفيق.
ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة على مساندته للمسيرة الاقتصادية في المملكة.
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