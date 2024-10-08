الملك يشيد بدور مجموعة اللولو في دعم القطاع التجاري والاقتصادي والاستثماري في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بالسيد‭ ‬يوسف‭ ‬علي،‭ ‬وأشاد‭ ‬جلالته‭ ‬بمشاريعه‭ ‬التجارية‭ ‬الناجحة‭ ‬ودور‭ ‬مجموعة‭ ‬اللولو‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والاستثماري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وما‭ ‬توفره‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والاستهلاكية،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬توسع‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬أعمالها‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬اللولو‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬على‭ ‬مساندته‭ ‬للمسيرة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

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