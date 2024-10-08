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ولي العهد رئيس الوزراء: استمرار الدفع بالعلاقات البحرينية الفرنسية نحو آفاق جديدة

10/8/2024 7:16:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬المستويات‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬العلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصديقة‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬تعاونٍ‭ ‬ثنائي‭ ‬والاستمرار‭ ‬بالدفع‭ ‬بالعلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الفرنسية‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬إيريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلم‭ ‬سفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬لفت‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬مختلف‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬فرنسا‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الثنائية‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الصعد‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬ويعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬محل‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬واستعراض‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبديه‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬لتعزيز‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬والدفع‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬الازدهار‭ ‬والنماء‭.‬

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