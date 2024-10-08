ولي العهد رئيس الوزراء: استمرار الدفع بالعلاقات البحرينية الفرنسية نحو آفاق جديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المستويات المتقدمة التي وصلت إليها العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة وما تشهده من تطور على كافة الأصعدة، مشيرًا سموه إلى أهمية البناء على ما تحقق من تعاونٍ ثنائي والاستمرار بالدفع بالعلاقات البحرينية الفرنسية نحو آفاق جديدة بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه، في قصر القضيبية أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، حيث لفت سموه إلى الحرص على توطيد مختلف أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا وتعزيز الشراكة الثنائية على كافة الصعد بما يصب في تحقيق الأهداف المشتركة ويعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك، واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جانبه، أعرب السفير عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص لتعزيز أطر التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين والدفع بالعلاقات الثنائية نحو مزيد من التقدم، متمنيًا لمملكة البحرين دوام الازدهار والنماء.
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