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مشاعر المصابين بالتوحد.. اكتشاف يدحض الشائع

10/8/2024 2:53:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- تحدت دراسة جديدة الافتراض السائد منذ فترة طويلة بأن الأشخاص المصابين بالتوحد يعانون من تأخر عاطفي، حيث وجدت أن الأشخاص المصابين بالتوحد في الواقع يعانون من مشاعر معقدة.
ومن المأمول أن تؤدي هذه النتائج إلى إستراتيجيات علاجية أفضل للأشخاص الذين يعانون من اختلافات عصبية، بحسب ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن الدورية الأميركية Occupational Therapy.
الأفلام والمسلسلات
منذ وصف التوحد لأول مرة في أربعينيات القرن العشرين، كان من المفترض أن السمة الرئيسية للحالة هي الاستجابة العاطفية غير الواضحة أو عدم القدرة على وصف المشاعر. إنها الطريقة، التي يتم بها غالبا تصوير الأشخاص المصابين بالتوحد في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.
لكن البحث الجديد، الذي أجراه آرون دالمان، أستاذ مساعد في العلاج المهني في كلية المهن الصحية بجامعة روتجرز، تحدى هذه الافتراضات الراسخة منذ فترة طويلة حول الأشخاص المصابين بالتوحد والعواطف.
ماذا لو؟
طرح دالمان تساؤلا: "ماذا لو كان كل ما نعرفه عن التوحد خاطئا؟"، قائلا إنه يتم قضاء "كل هذا الوقت في إثارة مشكلة التوحد بدلا من القيام بالعمل لفهم كيف يكون الأمر بالنسبة للأشخاص المصابين بالتوحد". وأضاف أن "الفكرة الشائعة بأن الأشخاص المصابين بالتوحد لا يعيشون حياة عاطفية غنية ليست صحيحة ببساطة".
الاحتفاء بدلا من القمع
تناول دالمان بحثه من منظور مفاده أن الاختلافات في العمليات العصبية -أو التباعد العصبي- مثل تلك التي يُظهرها الأشخاص المصابون بالتوحد يجب الاحتفال بها باعتبارها أجزاء طبيعية من التنوع البشري، وليس قمعها.
كانت أهداف الدراسة ثنائية: أولا، لاستكشاف كيف وصف البالغون المصابون بالتوحد الشباب عواطفهم، وثانيا، لاقتراح طرق لتحسين الاتصال العاطفي، والقدرة على تكوين علاقات مع الآخرين على المستوى العاطفي، بين الأشخاص المصابين بالتوحد ومعالجيهم.
تحليل الظواهر التفسيري
شارك 24 شخصا مصابين بتشخيص ذاتي لاضطراب طيف التوحد في واحدة من ست مقابلات جماعية مركزة عبر تطبيق زووم لمناقشة تجاربهم العاطفية. كان متوسط عمر المشاركين 28 عاما واستخدم برنامج زووم لتوليد نص من كل مقابلة، والذي تم إخفاء هويته. تم بعد ذلك ترميز البيانات وتحليلها باستخدام تحليل الظواهر التفسيري IPA، وهي منهجية بحث نوعية تستكشف كيف يفهم الأفراد تجاربهم.
مشاعر معقدة
ظهر موضوعان من البيانات، أولهما هو أن الأشخاص المصابين بالتوحد يعانون من مشاعر معقدة، وثانيهما أن مشاعرهم غالبا ما يتم قياسها وفهمها بشكل خاطئ. وصف المشاركون مجموعة من المشاعر الإيجابية، بما يشمل الهدوء والاستمتاع والنشوة، والمشاعر السلبية، بما يشمل مشاعر الغضب والاكتئاب والإحباط. كانت هذه المشاعر، سواء كانت إيجابية أو سلبية، "متجسدة" أو محسوسة غالبا في أجساد المشاركين.
سوء تفسير التعبيرات
أفاد جميع المشاركين بأن الاتصال العاطفي مع الأشخاص غير المصابين بالتوحد كان تحديا خاصا لأن تعبيراتهم العاطفية كانت تميل إلى سوء تفسيرها من قبل الأشخاص العاديين.
أفاد أحد المشاركين: "لقد قال لي الناس، مثل،" واو، أنت تبدو سعيدا حقا الآن "عندما كنت أسترخي نوعا ما. لست متأكدا مما يبدو عليه الأمر في سعيدا للغاية، ثم اعتقد الناس أنني كنت غاضبا منهم أكثر مما أنا عليه بالفعل".
شعور بالذنب
أفاد بعض المشاركين أنهم شعروا بالذنب عندما انقطع التواصل بينهم وبين شخص غير مصاب بالتوحد. ويشير دالمان إلى أن هذا قد يكون مشكلة، لأنه قد يدفع الأشخاص المصابين بالتوحد إلى "إخفاء" أو قمع تعبيرهم الطبيعي لتجنب وصمة العار المرتبطة بالتوحد. وقال: "إن وصف المشاركين للشعور بالذنب يشير إلى شعور بالمسؤولية الاجتماعية من جانب الشخص المصاب بالتوحد لجعل الأشخاص غير المصابين بالتوحد يفهمون مشاعرهم أثناء التفاعلات الاجتماعية. وقد يفسر هذا المعدلات المزعجة للإخفاء لدى المصابين بالتوحد".
اكتئاب بسبب إخفاء المشاعر
أظهرت الأبحاث أن الإخفاء لدى الأشخاص المصابين بالتوحد مرتبط بأمراض الصحة العقلية المصاحبة، بما يشمل الاكتئاب.
استراتيجيات علاجية جديدة
يأمل دالمان أن تؤدي نتائج دراسته إلى استراتيجيات علاجية جديدة للأشخاص المصابين بالتوحد والتي تعمل على تسوية مجال التواصل، مما يجعلها أقل تحيزا تجاه الأشخاص العاديين. وقال دالمان: "يجب أن تركز تدخلات الاتصال هذه على تحسين التواصل ثنائي الاتجاه لكل من الأشخاص المصابين بالتوحد وغير المصابين به ويجب ألا تركز فقط على تعليم الشخص المصاب بالتوحد حول احتياجات التواصل لدى الأشخاص العاديين. بالتأكيد، سيشمل أحد المكونات الضرورية والمهم لهذه التدخلات تعزيز الدفاع عن الذات بين الأشخاص المصابين بالتوحد، والذي يجب أن يزودهم بالمهارات اللازمة للدفاع عن تفضيلاتهم.-(العربية نت)

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