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هذا ما يفعله فيروس كورونا بجذع الدماغ الذي يتحكم في الحياة

10/8/2024 2:53:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- _- رغم تراجع حدة وباء "كورونا"، ما يزال العلماء يجرون دراسات للتعرف أكثر على الفيروس الذي شل العالم لفترة، وكشف تأثيره على أجساد المصابين به.
وفي أحدث ضرر اكتشف لمرض "كورونا"، قال باحثون: "إن الإصابات الشديدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب في "مركز التحكم" داخل الدماغ، مما يسبب تلفا قد يفسر ضيق التنفس والتعب والقلق الذي يلازم بعض المرضى لفترات طويلة". بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
وأظهرت عمليات مسح التصوير بالرنين المغناطيسي لـ30 مريضا دخلوا المستشفى بسبب "كورونا" في وقت مبكر من الوباء قبل نشر اللقاحات، علامات على التهاب في جذع الدماغ، وهو جزء صغير لكنه بالغ الأهمية لأنه يتحكم بوظائف الجسم التي تدعم الحياة، مثل التنفس والنبض وحركة الدم.
وتشير عمليات المسح إلى أن الإصابات الشديدة بفيروس "كورونا"، يمكن أن تثير رد فعل مناعي يؤدي إلى التهاب جذع الدماغ، مما يسبب أعراضا يمكن أن تستمر لأشهر بعد خروج المرضى من المستشفى، وذلك حسب الدراسة المنشورة في صحيفة "برين" العلمية. وقالت عالمة الأعصاب في جامعة كامبريدج البريطانية المؤلفة الرئيسية للدراسة الدكتورة كاتارينا روا: "حقيقة أننا نرى تشوهات في أجزاء الدماغ المرتبطة بالتنفس تشير بقوة إلى أن الأعراض طويلة الأمد هي تأثير للالتهاب في جذع الدماغ بعد الإصابة بـ"كوفيد 19"، وذلك في تصريحات نشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية.
وأجريت الدراسة قبل أن يكتشف الباحثون والأطباء ما أطلقوا عليه لاحقا اسم "كوفيد طويل الأمد"، وهو مرض مزمن بعد الإصابة بفيروس "كورونا"، يعتقد أنه يؤثر على عشرات الملايين على مستوى العالم.
ويبلغ الكثير من المصابين بـ"كوفيد طويل الأمد" عن ضيق في التنفس وتعب عام في الجسد لأشهر عدة، مما يزيد من احتمال أن يكون التهاب الدماغ وراء هذه الأعراض.
وأضافت روا: "لم ندرس الأشخاص المصابين بـ"كوفيد طويل الأمد"، لكنهم غالبا ما يعانون تأثيرات طويلة الأمد من ضيق التنفس والتعب، التي تشبه الأعراض التي عانى منها الأشخاص المتأثرون بشدة بعد 6 أشهر من دخولهم المستشفى".
وتابعت: "هذا يقودنا إلى طرح السؤال: هل يعاني الأشخاص المصابون بـ"كوفيد طويل الأمد"، أي تغييرات في جذع الدماغ؟".
واستخدمت روا وزملاؤها أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي قوية لفحص أدمغة المرضى، وكشفت هذه الأجهزة عن تفاصيل كافية لرؤية الالتهابات والتشوهات الدقيقة في أنسجة جذع الدماغ، علما أن جميع المرضى أدخلوا إلى المستشفى، بسبب إصابات شديدة بفيروس "كورونا" قرب بداية الوباء.
وسلطت الفحوصات الضوء على التشوهات المرتبطة بالالتهاب في أجزاء متعددة من جذع الدماغ، التي ظهرت بعد أسابيع من دخول المرضى إلى المستشفى، وكان الضرر ما يزال واضحا في عمليات المسح بعد أكثر من 6 أشهر. وقد يساهم تلف جذع الدماغ أيضا في مشاكل متعلقة بالصحة العقلية، التي يواجهها البعض بعد الإصابة بـ"كوفيد 19"، ومن بين المرضى في الدراسة كان لدى أولئك الذين يعانون أعلى مستويات التهاب جذع الدماغ أشد الأعراض الجسدية، جنبا إلى جنب مع أعلى مستويات الاكتئاب والقلق.
وقال بول مولينز أستاذ التصوير العصبي بجامعة بانغور في ويلز: "بينما لا تثبت هذه الدراسة بشكل قاطع أسباب "كوفيد طويل الأمد"، فإنها تشير بإصبع الاتهام إلى الأسباب المشتبه بها المحتملة لبعض الأعراض التي يعانيها المرضى". وأضاف: "ليس من الواضح أن هذا قد يفيد في طرق العلاج المحتملة لـ"كوفيد طويل الأمد"، لكنه ربما يشير إلى الحاجة للتعامل مع الالتهابات أثناء الإصابة الأولية بفيروس كورونا".

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