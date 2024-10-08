هتافات من حشود في مسيرة بعمّان دعمًا لصمود الفلسطينيين .. استمع

MENAFN - Amman Net) في ذكرى السابع من أكتوبر، شاركت حشود كبيرة في مسيرة مساء الإثنين من أمام المسجد الكالوتي بالعاصمة عمّان في محيط سفارة الكيان الصهيوني، دعمًا لصمود الفلسطينيين وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع ⁧‫غزة‬⁩.

و لقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي وجدلا على طبيعة الهتافات وخصوصا هتاف "فليسمع ويفهم اكبر راس لن نتخلى عن حماس"

فعلق محمود جلبوش : الله ينصر اهلنا في غزة ويرحم شهادئنا ويحفظ قادة المقاومة المجاهدين الاحرار من كل شر و سوء، ويحمي بلدنا الحبيب الاردن من كل مكروه وينعم عليه في الامن والامان

و قالت نور السعدي : بارك الله بالابطال والاحرار في كل مكان بالعالم

و أضافت أم سعد كريشان : ان شاء الله هالأصوات بتضل رافعة كلمة الدين و الحق، اللهم أرنا في بني صهيون عجائب قدرتك

و تفاعل رواد مواقع التواصل على مقاطع لإلقاء الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على بعض المتظاهرين

حيث نشر عمّار غلاييني : كفل الدستور الاردني الحق بالتظاهر لكل مواطن فش داعي للمزاودات، ثانيا الكل غادر بالوقت المسموح و ما صار في اي اشي عند الكالوتي، اما الاماكن الثانية الي ممنوع فيها التظاهر صار فيها ضرب و مسيل لانه بالاساس ممنوع التواجد في هذاك المكان

و قال عدنان : الامن محترمين ، وأصحاب الوقفات السلمية محترمين ، لكن كم واحد مخربين لازم يندعسو من قِبَل الامن

و غرد هيثم الصقري : مواطنين يحملون الجنسية الاردنية لهم حق التظاهر ، لماذا يفض الدرك تلك المظاهرات ؟!

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · هتفات من حشود كبيرة في مسيرة بالعاصمة عمّان دعمًا لصمود الفلسطينيين