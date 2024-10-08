المعتقل يعقوب قادري يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين/PNN- دخل
المعتقل يعقوب محمود أحمد قادري "غوادرة" (51 عاماً) من قرية بير الباشا جنوب محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ23 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور إن المعتقل قادري معتقل منذ عام 2003، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن المؤبد (مرتين) و(35 عاماً)، ثم أضافت 5 سنوات، للمعتقل قادري ورفاقه المعتقلين الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" قبل 3 سنوات، إلى جانب غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيقل.
وكان قادري فقد والدته عام 2022، ووالده قبل 6 شهور، وحرمه الاحتلال من وداعهما.
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