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المعتقل يعقوب قادري يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

10/8/2024 8:09:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- دخل المعتقل يعقوب محمود أحمد قادري "غوادرة" (51 عاماً) من قرية بير الباشا جنوب محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ23 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور إن المعتقل قادري معتقل منذ عام 2003، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن المؤبد (مرتين) و(35 عاماً)، ثم أضافت 5 سنوات، للمعتقل قادري ورفاقه المعتقلين الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" قبل 3 سنوات، إلى جانب غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيقل.

وكان قادري فقد والدته عام 2022، ووالده قبل 6 شهور، وحرمه الاحتلال من وداعهما.

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