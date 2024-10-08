حزب الله يقصف حيفا بـ85 صاروخاً والجيش الإسرائيلي يقصف الضاحية الجنوبية لبيروت

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل/PNN- قصف
حزب الله اللبناني مدينة حيفا بصواريخ مكثفة، اليوم الثلاثاء، حيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المدينة تعرضت لأكبر رشقة صواريخ
في تاريخها، بإطلاق 85 قذيفة خلال 4 دقائق فقط.
وذلك رداً على المجازر المرتكبة من قبل الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين في لبنان.
في المقابل، أعلن جيش الاحتلال عن محاولاته لاعتراض هذه الصواريخ، بينما أصيب مبنى في منطقة خليج حيفا، وفقاً لعمدة المدينة.
وقام الجيش الإسرائيلي بتوجيه ضربات إلى أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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