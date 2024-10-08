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حزب الله يقصف حيفا بـ85 صاروخاً والجيش الإسرائيلي يقصف الضاحية الجنوبية لبيروت

10/8/2024 7:08:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قصف حزب الله اللبناني مدينة حيفا بصواريخ مكثفة، اليوم الثلاثاء، حيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المدينة تعرضت لأكبر رشقة صواريخ في تاريخها، بإطلاق 85 قذيفة خلال 4 دقائق فقط.

وذلك رداً على المجازر المرتكبة من قبل الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين في لبنان.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال عن محاولاته لاعتراض هذه الصواريخ، بينما أصيب مبنى في منطقة خليج حيفا، وفقاً لعمدة المدينة.

وقام الجيش الإسرائيلي بتوجيه ضربات إلى أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.


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