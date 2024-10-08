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8 شهداء في قصف الاحتلال لمحطة تعبئة مياه في رفح

10/8/2024 6:10:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN- استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي تجمعا لمواطنين عند محطة لتعبئة المياه شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى غزة الأوروبي، بأن 8 شهداء وصلت جثامينهم إلى المستشفى بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في خربة العدس شمال رفح.

وأشار شهود عيان، إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين أثناء تواجدهم في نقطة لتعبئة المياه في منطقة خربة العدس ما تسبب باستشهاد وإصابة من في المكان.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41,909 مواطنين وإصابة 97,303 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.

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