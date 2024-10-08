8 شهداء في قصف الاحتلال لمحطة تعبئة مياه في رفح

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN- استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء قصف
طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي تجمعا لمواطنين عند محطة لتعبئة المياه شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية في مستشفى غزة الأوروبي، بأن 8 شهداء وصلت جثامينهم إلى المستشفى بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في خربة العدس شمال رفح.
وأشار شهود عيان، إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين أثناء تواجدهم في نقطة لتعبئة المياه في منطقة خربة العدس ما تسبب باستشهاد وإصابة من في المكان.
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41,909 مواطنين وإصابة 97,303 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.
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