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بدء أعمال السجل العقاري لـ 58 حيًا بمدينة الرياض ومحافظتي الدرعية والمزاحمية

10/8/2024 4:44:19 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار بـ 146،478 قطعة عقارية، في 22 حيًا بمدينة الرياض، و25 حيًا بمحافظة المزاحمية، و11 حيًا بمحافظة الدرعية، وذلك ابتداءً من 8 جمادى الأول 1446هـ الموافق 10 نوفمبر 2024م، وتستمر حتى نهاية يوم 14 شعبان 1446هـ الموافق 13 فبراير 2025م.
وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل عددًا من الأحياء بمدينة الرياض وهي: (جزء من حي عريض، وادي لبن، ومدينة الملك عبدالله للطاقة، والوسام، والسحاب، والمرجان، والبشائر، والإسكان، والبرية، والمدينة الصناعية الجديدة، وهيت، وخشم العان، وأُحد، وعكاظ، وديراب، والمنصورية، والحائر، والعماجية، والغنامية، وأم الشعال، والسهباء، والمصفاة)، فيما يشمل التسجيل في محافظة المزاحمية أحياء: (وسيلة، ونوارة، وغرناطة، وطويق، وشخيب، وحضار، والياسمين، والورود، والواحة، والهدا، والمروج، والمحمدية، واللؤلؤة، والغطغط، والعليا، والصناعية، والصقورية، والشلال، والريف، والراشدية، والحزيمية، والحزم، والجامعة، والأندلس، ومشيرفة)، كما يشمل التسجيل أحياءً بمحافظة الدرعية وهي: (الشهداء، وعقرباء، وسلام، والوادي، والعدل، ونجد، والعين، والوصيل، والأمير سلطان، والواحة، وهجرة بوضة)، مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت "هيئة العقار" أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل. ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار، وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، حيث يمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وبينت أنه ابتداءً من الموعد المُحدد لبدء التسجيل سيصدر "رقم عقار"، وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار، وأوصافه، وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة، بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري؛ حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية، وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

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