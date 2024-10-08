اليونان تتوقع نمواً بنسبة 2.3% في مشروع موازنة 2025 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت اليونان أمس الاثنين إن اقتصادها من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.3% في عام 2025، مقارنة بـ2.2% هذا العام.

وقال المالية كوستيس هاتزيداكيس في بيان صحفي مصاحب لمشروع الميزانية ((يثبت الاقتصاد اليوناني مرونته)) على خلفية التوترات الجيوسياسية وعواقب تغير المناخ.

موضوعاتأسعار المعادن تتراجع وسط غياب التحفيزات الجديدة في الصين السيادي السعودي يقلّص حصته في“نينتندو” اليابانية إس آند بي تُحذر من عواقب وخيمة للتوترات بالشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي

وقالت الوزارة إن معدل البطالة، وهو أحد أعلى معدلات البطالة في منطقة اليورو، من المتوقع أن ينخفض إلى 9.7% في عام 2025 من 10.3% هذا العام، في حين سيرتفع الاستثمار بنسبة 6.7% في عام 2024 و8.4% في عام 2025.

ومن المتوقع أن يصل التضخم، الذي ارتفع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، إلى 2.7% في عام 2024 قبل أن يتراجع إلى 2.1% في عام 2025.

لا تزال مستويات المعيشة في اليونان من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي على الرغم من النمو المستمر، بعد أزمة استمرت قرابة عقد من الزمان خسرت خلالها البلاد ربع إنتاجها.

في عام 2023، سجلت البلاد ثاني أدنى نصيب للفرد في الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي، في حين كان متوسط الدخل السنوي نصف المتوسط الأوروبي فقط، وفقاً لـ((يوروستات)).

في منتصف يوليو تموز العام الماضي، تعرضت اليونان لارتفاع شديد في درجات الحرارة، وموجة حر هي الأطول على الإطلاق في البلاد، وتحديداً في الفترة من 12 حتى 26 يوليو تموز، إذ بلغت درجة الحرارة المسجلة ما بين 30 و46 درجة مئوية.

بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح، اندلع أكثر من 60 حريق غابات في عدة مناطق متفرقة في البلاد.

ووفقاً لبيانات المعهد اليوناني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية وتطبيقات الفضاء، فإن أكبر 13 حريقاً في الغابات أحرقت أكثر من 434 ألف فدان من الغابات.

وأطلقت تلك الحرائق مقدار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال شهر ما يوازي قيادة أكثر من 222 ألف سيارة خلال عام واحد.

وبخلاف تأثر القطاع السياحي، تدمر موجات الحر الطويلة المحاصيل؛ ما يؤدي في المقابل إلى انخفاض دخل المزارعين وزيادة تكلفة الإنتاج وكذلك أسعار المنتجات.

وبلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تأثيرات تغير المناخ في الزراعة 145 مليار يورو في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2010 و2020، بحسب بيانات يوروستات.

كذلك تشير التقديرات إلى أن الخسائر تتزايد بنسبة 2 في المئة كل عام.





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