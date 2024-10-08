اشتداد القصف على مخيم جباليا: عشرات الشهداء والجرحى ملقون في الشوارع والأزقة

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- أفاد شهود عيان، بأن عددا من المواطنين ملقون على الأرض في شوارع وأزقة مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ولا تستطيع طواقم الدفاع المدني انتشالهم، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

وقال مراسل الوكالة الرسمية، إن هناك عشرات من الشهداء والجرحى ملقون في شوارع جباليا، ونتيجة لشدة القصف لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأشار إلى أن الاحتلال توغل في منطقة شمال مخيم جباليا، في وقت يتواصل فيه القصف على مختلف المناطق بالمخيم، كما تقدمت آليات الاحتلال نحو منطقة نادي خدمات جباليا، وبلوك 2، والقصاصين، وتجرى عمليات تجريف واسعة فيها، فيما تتمركز عدد من دبابات الاحتلال في منطقة دوار التوام غرب المخيم.

ولفت ، إلى أن قناصة الاحتلال وطائرات "الكواد كابتر" تطلق النار على كل من يتحرك بالمخيم، كما قصف الاحتلال مخزنا للمواد الغذائية.

واستشهد يوم أمس بالمخيم أكثر من 20 مواطنا، فيما تواصل جرافات الاحتلال تجريف أراض زراعية تم زراعتها مؤخرا.

ويخشى المواطنون من ترحيلهم إجباريا من مخيم جباليا من خلال سلاحي التجويع والقصف المتواصل.

ووفق وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن جيش الاحتلال يدرس خطة لتحويل شمال قطاع غزة إلى منطقة عسكرية، من خلال إجبار نحو 200 ألف مواطن للنزوح من شمال القطاع إلى الجنوب، لإبقاء المنطقة خاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,909 مواطنين، وإصابة 97,303 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.