"إكبا" يرحّب بإطلاق دولة الإمارات للمركز الزراعي الوطني لتعزيز الابتكار الزراعي والاستدامة في الدولة

(MENAFN
- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 أكتوبر 2024 – رحّب المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا" بأحدث المبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات – إطلاق المركز الزراعي الوطني، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد أمس في منطقة المرموم. وتهدف هذه المبادرة الرائدة إلى تعزيز الابتكار الزراعي والاستدامة في جميع أنحاء الدولة، مواصلةً لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات.
وباعتباره المركز الرائد عالميًا في مجال الزراعة الملحية مع خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا، يحتفي إكبا بجهود الإمارات المستمرة لتعزيز قطاعها الزراعي وضمان الأمن الغذائي. ومنذ تأسيسه في عام 1999، يلتزم بمواجهة تحديات الملوحة وتطوير الحلول للبيئات المالحة والقاحلة لتحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية. كما أنه يساهم في نقل المعرفة وتنمية القدرات لصناع القرار والمزارعين والفئات الشابة والنساء، لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تحسين تكيّف القطاع الزراعي في أكثر من 40 دولة حول العالم.
وتعليقًا على هذا الحدث، قالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لـ "إكبا": "إن إطلاق المركز الزراعي الوطني هو تأكيد على التزام دولة الإمارات بمستقبل زراعي مستدام، مستمد من رؤية المغفور له الشيخ زايد، رحمه الله. وستسرع هذه المبادرات من تحقيق الأمن الغذائي والتقدم الزراعي في الإمارات وتوحد جهود جميع الأطراف المعنية. ومع أكثر من عقدين من الأبحاث والتطوير في هذا المجال، نحن ملتزمون بدعم الطموحات الزراعية لدولة الإمارات وتوسيع نطاق زراعة المحاصيل المتكيفة مع المناخ التي تحقق أفضل استفادة من الموارد الطبيعية للدولة. ومعًا، سنساهم مع المركز الجديد في تعزيز ريادة الإمارات في الابتكار الزراعي وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة، تحقيقاً لرؤية الشيخ زايد "طيّب الله ثراه".
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