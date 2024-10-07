أمريكا.. اعصار (ميلتون) تشتد قوته إلى الفئة الخامسة ويهدد الساحل الغربي لولاية (فلوريدا)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 7 - 10 (كونا) -- قالت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين إن إعصار (ميلتون) اشتدت قوته فوق خليج المكسيك إلى الفئة الخامسة ومن المتوقع أن يصل الى يابسة ولاية (فلوريدا) بمنتصف الأسبوع الجاري مما دفع السكان إلى القيام بعمليات إخلاء إلزامية على طول مناطق الساحل الغربي للولاية.
وذكرت شبكة (سي بي أس) الإخبارية أن الإعصار كان يتوسع ويتكثف بسرعة غير مسبوقة حيث بلغت سرعة رياح (ميلتون) 175 ميلا بعد الساعة 30ر1 مساء بالتوقيت الشرقي أثناء مساره شرقا فوق مياه خليج المكسيك.
وأضافت الشبكة أن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون أن يضرب (ميلتون) اليابسة كإعصار كبير حول منطقة خليج (تامبا) يوم الأربعاء ويغمر جزءا كبيرا من الولاية التي لا تزال تعاني من آثار إعصار (هيلين) الكارثي الذي خلف أكثر من 230 قتيلا.
وحذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من استمرارية التكثيف السريع لإعصار (ميلتون) مشيرا إلى أن "عين العاصفة أصبحت أكثر وضوحا".
من جانبه قال حاكم ولاية (فلوريدا) رون ديسانتيس في تصريح صحفي إنه "في حين لم يتبين بعد المكان الذي سيضربه إعصار ميلتون فمن الواضح أن فلوريدا ستتضرر بشدة".
وحث ديسانتيس سكان الولاية الذين ما زالوا في حالة التعافي على وضع خطة الاستعداد للأعاصير قائلا "إذا كنت على الساحل الغربي لفلوريدا والجزر الحاجزة فافترض أنه سيطلب منك المغادرة".
ويستعد سكان ولاية (فلوريدا) لمواجهة إعصار (ميلتون) حيث يخضع ما يصل إلى 15 مليون شخص هناك لمراقبة الفيضانات ومواجهة خطر الأعاصير المدارية غدا ويوم الأربعاء المقبل. (النهاية) ع س ت / ف ا س
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