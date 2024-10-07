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أمريكا.. اعصار (ميلتون) تشتد قوته إلى الفئة الخامسة ويهدد الساحل الغربي لولاية (فلوريدا)

10/7/2024 11:41:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 7 - 10 (كونا) -- قالت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين إن إعصار (ميلتون) اشتدت قوته فوق خليج المكسيك إلى الفئة الخامسة ومن المتوقع أن يصل الى يابسة ولاية (فلوريدا) بمنتصف الأسبوع الجاري مما دفع السكان إلى القيام بعمليات إخلاء إلزامية على طول مناطق الساحل الغربي للولاية.
وذكرت شبكة (سي بي أس) الإخبارية أن الإعصار كان يتوسع ويتكثف بسرعة غير مسبوقة حيث بلغت سرعة رياح (ميلتون) 175 ميلا بعد الساعة 30ر1 مساء بالتوقيت الشرقي أثناء مساره شرقا فوق مياه خليج المكسيك.
وأضافت الشبكة أن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون أن يضرب (ميلتون) اليابسة كإعصار كبير حول منطقة خليج (تامبا) يوم الأربعاء ويغمر جزءا كبيرا من الولاية التي لا تزال تعاني من آثار إعصار (هيلين) الكارثي الذي خلف أكثر من 230 قتيلا.
وحذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من استمرارية التكثيف السريع لإعصار (ميلتون) مشيرا إلى أن "عين العاصفة أصبحت أكثر وضوحا".
من جانبه قال حاكم ولاية (فلوريدا) رون ديسانتيس في تصريح صحفي إنه "في حين لم يتبين بعد المكان الذي سيضربه إعصار ميلتون فمن الواضح أن فلوريدا ستتضرر بشدة".
وحث ديسانتيس سكان الولاية الذين ما زالوا في حالة التعافي على وضع خطة الاستعداد للأعاصير قائلا "إذا كنت على الساحل الغربي لفلوريدا والجزر الحاجزة فافترض أنه سيطلب منك المغادرة".
ويستعد سكان ولاية (فلوريدا) لمواجهة إعصار (ميلتون) حيث يخضع ما يصل إلى 15 مليون شخص هناك لمراقبة الفيضانات ومواجهة خطر الأعاصير المدارية غدا ويوم الأربعاء المقبل. (النهاية) ع س ت / ف ا س

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