إعلام عبري: صفارات الإنذار دوت 3 مرات بعد إطلاق صواريخ من الجبهات الثلاث

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت "هيئة البث
الإسرائيلية" إن صفارات الإنذار دوت في وسط "إسرائيل" 3 مرات اليوم
بعد إطلاق صواريخ من غزة ولبنان واليمن.
وفي اليوم الـ368 من العدوان على غزة، أعلنت
كتائب القسام قصف
"تل أبيب" برشقة من الصواريخ، وقالت إنها استهدفت مع
فصائل المقاومة مواقع الاحتلال في "محور نتساريم"، بالإضافة إلى تنفيذ
عمليات أخرى في مخيم البريج ومدينة غزة.
وأعلن حزب الله اللبناني من جهته، أن مقاتله نفذوا
عددا من عمليات "التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود
اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو
الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة يوم الاثنين".
كما أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) أنها نفذت
عمليتينِ عسكريتينِ في إطار المرحلة الخامسةِ من التصعيد؛ "استمراراً في
الانتصارِ لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وإسناداً للمقاومتين
الفلسطينية واللبنانية، وفي الذكرى الأولى للسابعِ من أكتوبر، ذكرى تدشينِ معركةِ
طوفانِ الأقصى".
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