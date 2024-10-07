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إعلام عبري: صفارات الإنذار دوت 3 مرات بعد إطلاق صواريخ من الجبهات الثلاث

10/7/2024 11:38:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن صفارات الإنذار دوت في وسط "إسرائيل" 3 مرات اليوم بعد إطلاق صواريخ من غزة ولبنان واليمن.
وفي اليوم الـ368 من العدوان على غزة، أعلنت كتائب القسام قصف "تل أبيب" برشقة من الصواريخ، وقالت إنها استهدفت مع فصائل المقاومة مواقع الاحتلال في "محور نتساريم"، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات أخرى في مخيم البريج ومدينة غزة.

وأعلن حزب الله اللبناني من جهته، أن مقاتله نفذوا عددا من عمليات "التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة يوم الاثنين".

كما أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) أنها نفذت عمليتينِ عسكريتينِ في إطار المرحلة الخامسةِ من التصعيد؛ "استمراراً في الانتصارِ لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وإسناداً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، وفي الذكرى الأولى للسابعِ من أكتوبر، ذكرى تدشينِ معركةِ طوفانِ الأقصى".

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