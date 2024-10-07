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منتزهاتنا وروافد الترفيه

10/7/2024 11:32:53 PM
(MENAFN- Al Watan) المحافظة على المتنزهات السياحية والحدائق والأماكن العامة ضرورة أخلاقية، حيث أنها، ملكا للجميع، والكل ينتفع بها ، وإن لم تتضافر جهود رواد تلك الأماكن للمحافظة عليها، لما استطاعت الجهات الحكومية المعنية بها تقديم خدماتها على الوجه المطلوب.
ولأهمية التنزه في هذا العصر المليء بالضغوطات والمتسم بالسرعة والتشتت وزخم التقنية، أصبحت السياحة متنفس ضروري للإنسان للتخفيف من وتيرة ملل الحياة الصاخبة.
وبما أن الله -سبحانه وتعالى- أنعم علينا بأماكن طبيعية للتنزه والسياحة، قامت الحكومة أيدها الله باختيار الأماكن السياحية الجميلة واستصلاحها وبناء المشاريع الجبارة عليها، وإيصال المياه والكهرباء إليها، ووفرت جميع الخدمات والمتطلبات الضرورية لها، وشجعت التجار والمستثمرين على فتح المحال التجارية وتوفير الخدمات الثابتة والمتنقلة في معظم المتنزهات.
ولكن من المؤسف ألا يكترث بعض مرتادي المنتزهات، بمفهوم المحافظة عليها والاهتمام بنظافتها، فالبعض يسمح لأطفاله أو للمراهقين بالعبث في مقتنيات المكان، وهناك من يرمي المخلفات في شوارعها. ويوجد من يستمتع بالمكان ثم يغادره متسخا، دون أن يكلف نفسه جمع مخلفاته في كيس، أو وضعها في الحاويات المخصصة.
وتلك السلوكيات السلبية، تدل على انخفاض تقدير الإنسان لنفسه، وتشير لعدم وعيه واحتياجه إلى تأديب وتربية لتعديل سلوكه البذيء، وتحريره من أفكار الاستهتار والهمجية، والتي لا تتناسب مع ما يأمرنا به ديننا الإسلامي الحنيف، من حث على النظافة والمحافظة على نظام الحياة ونظام البيئة، وما يشتمل عليه الدين من أوامر ونواهي تجعلنا إذا التزمنا بها أرقى شعوب العالم.
وما يؤسف، ما نجده من تمثل السلوك الإسلامي بما يحمله من معاني الوعي والرقي لدى معظم الشعوب غير المسلمة بخصوص النظافة العامة والشخصية، والتعايش والمحافظة على المال العام،. وفي الجانب الآخر، نلاحظ تمرد بعض أبناء هذا الدين على توجيهاته وتعاليمه الدقيقة والشاملة، مما يسفر عن قلة الوعي والتخلف، وينم عن أمراض في النفوس، عند بعض أصحاب التصرفات غير المسؤولة في جوانب الحياة الاجتماعية المختلفة.
ولكي نصل الى الهدف والمراد الأسمى فيما يخص جوانب المحافظة على مدخراتنا وجمال أرضنا، فعلينا أولاً أن نسعى إلى تغيير ما في أنفسنا إلى الأفضل والتفكير السليم ووضع الحسابات والأهمية لكل ما يقدم لنا من خدمات، وما نجده من أماكن وأشياء عامة، وأن نعطي كل شيئ قيمته ونفهم أهميته وغرضه.
ثانياً علينا في هذا المجتمع المسلم بالتواصي على الخير وبتربية أبناءنا على السلوك الحسن، وتعليمهم أهمية الأشياء والخدمات المقدمة للجميع، وعدم السماح لهم بإتلاف شيئ منها أو العبث بالأشياء الموجودة بها .
كما أن المدارس ومؤسسات التعليم والمؤسسات المجتمعية تتحمل مسؤولية تنمية الوعي لدى الأفراد والجماعات، بالتوعية والإرشاد والمحاضرات.
كما يجب على الجهات المختصة مراقبة الأماكن العامة والسياحية، وفرض الغرامات المشددة على كل مستهتر ومتجاوز لحدود المسؤولية.
نتطلع بإذن الله إلى مجتمع مسؤول عن تصرفاته، يعيّ واجبه تجاه وطنه ومجتمعه.

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