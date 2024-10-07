الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في مائدة مستديرة حول موقف الأمم المتحدة بشأن الاحتجاز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المائدة الحوارية المستديرة حول «موقف الأمم المتحدة الموحد بشأن الاحتجاز: ظاهرة الاكتظاظ والحد منها في مراكز الاحتجاز (السجون) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، التي نظمها مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالمشاركة مع مديرية الأمن العام في الأردن، على مدى يومين متتاليين في العاصمة الأردنية عمان.
مثّل المؤسسة الدكتور مال الله الحمادي، رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق، بالمشاركة مع نخبة من الخبراء في المجال الإصلاحي والقضائي، وممثلي الإدارات العامة للسجون بالمنطقة، ومختلف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب برلمانيين ومنظمات المجتمع المدني.
خلال الجلسة الافتتاحية، جرت مناقشات مكثفة حول السياسات الموحدة للأمم المتحدة بشأن الاحتجاز، واستعراض التدابير العملية لتخفيف الاكتظاظ وإجراءات الاحتجاز قبل المحاكمة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات الوطنية للدول المشاركة.
كما تم تسليط الضوء على الدور الحيوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعاون مع إدارات السجون ومراكز الإصلاح لمعالجة قضايا الاكتظاظ وضمان حماية حقوق السجناء.
أما الجلسة الختامية فقد تضمنت مناقشة عدد من أوراق العمل المقدمة من المشاركين والخبراء وممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للصليب الأحمر، وأثمرت عن مجموعة من الآراء والرؤى التطبيقية العلمية التي ستسهم في معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون ومراكز الاحتجاز واستخدام العقوبات البديلة الممكنة بحسب نظام وظروف كل دولة.
كلمات دالة
MENAFN07102024000055011008ID1108755407
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.