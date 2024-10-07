الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في مائدة مستديرة حول موقف الأمم المتحدة بشأن الاحتجاز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

مثّل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الدكتور‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬الحمادي،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬زيارة‭ ‬أماكن‭ ‬الاحتجاز‭ ‬والمرافق،‭ ‬بالمشاركة‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإصلاحي‭ ‬والقضائي،‭ ‬وممثلي‭ ‬الإدارات‭ ‬العامة‭ ‬للسجون‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬ومختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬برلمانيين‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.‬

خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬جرت‭ ‬مناقشات‭ ‬مكثفة‭ ‬حول‭ ‬السياسات‭ ‬الموحدة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬الاحتجاز،‭ ‬واستعراض‭ ‬التدابير‭ ‬العملية‭ ‬لتخفيف‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬وإجراءات‭ ‬الاحتجاز‭ ‬قبل‭ ‬المحاكمة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والممارسات‭ ‬الوطنية‭ ‬للدول‭ ‬المشاركة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬إدارات‭ ‬السجون‭ ‬ومراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬لمعالجة‭ ‬قضايا‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬وضمان‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬السجناء‭.‬

أما‭ ‬الجلسة‭ ‬الختامية‭ ‬فقد‭ ‬تضمنت‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬العمل‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬والخبراء‭ ‬وممثلي‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر،‭ ‬وأثمرت‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الآراء‭ ‬والرؤى‭ ‬التطبيقية‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬مشكلة‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬ومراكز‭ ‬الاحتجاز‭ ‬واستخدام‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬الممكنة‭ ‬بحسب‭ ‬نظام‭ ‬وظروف‭ ‬كل‭ ‬دولة‭.‬

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