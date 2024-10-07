..تنفيذ الخطط والبرامج النوعية التي تصب في صالح القطاعات الحيوية الواعدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬أمس،‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬وعبدالله‭ ‬طالب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الخيارات‭ ‬التمويلية‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬المسيرة‭ ‬الإسكانية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬تنموية‭ ‬ومنجزات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الإسكاني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬الإسكانية‭ ‬الفورية‭ ‬والمبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭.‬

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