..تنفيذ الخطط والبرامج النوعية التي تصب في صالح القطاعات الحيوية الواعدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، تواصل مساعيها الحثيثة نحو تبني مزيدٍ من الخطط والبرامج النوعية ضمن أولويات عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي تصب في صالح القطاعات الحيوية الواعدة بما يسهم في رفد المسيرة التنموية الشاملة.
جاء ذلك لدى لقائه أمس، آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وعبدالله طالب مدير عام بنك الإسكان، حيث أشار إلى أهمية مواصلة العمل على توفير الخيارات التمويلية المبتكرة التي تسهم في رفد المسيرة الإسكانية بمملكة البحرين، مشيداً بما تحقق من مشاريع تنموية ومنجزات نوعية في القطاع الإسكاني من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ حزمة من الحلول الإسكانية الفورية والمبتكرة التي تعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن.
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