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..تنفيذ الخطط والبرامج النوعية التي تصب في صالح القطاعات الحيوية الواعدة

10/7/2024 7:18:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬تواصل‭ ‬مساعيها‭ ‬الحثيثة‭ ‬نحو‭ ‬تبني‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬النوعية‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والتي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬الواعدة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬أمس،‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬وعبدالله‭ ‬طالب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الخيارات‭ ‬التمويلية‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬المسيرة‭ ‬الإسكانية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬تنموية‭ ‬ومنجزات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الإسكاني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬الإسكانية‭ ‬الفورية‭ ‬والمبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭.‬

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